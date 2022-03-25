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Факты / Украина

За десять лет с 57% до 76%: сколько людей в стране считают родным языком украинский

Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
украинцы

За последнее десятилетие наблюдается устойчивая динамика роста количества тех, кто считает украинский язык родным: с 57% в 2012 году до 76% в 2022 году. Русский язык за 10 лет потерял больше половины своих приверженцев, живущих в Украине.

Об этом свидетельствуют результаты Шестого общенационального вопроса Языковые вопросы Украины, проведенного 19 марта 2022 года социологической группой Рейтинг.

Отмечается, что в динамике смены языковых приоритетов следует обратить внимание на следующие тенденции:

заметные изменения в языковой самоидентификации произошли между 2012-2016 годами. Одними из ключевых причин стали реакция общества на:

  • эксперименты тогдашней власти в языковой политике;
  • события Революции Достоинства;
  • агрессия россии против Украины в 2014 году и временная оккупация Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей.

языковая самоидентификация и язык в быту – это две разные плоскости. Отмечается устойчивое уменьшение русскоязычного сегмента украинцев:

  • в 2012 году таких респондентов было около 40%;
  • в конце 2021 года – 26%;
  • в начале войны – 18%;
  • перетекание русскоязычных в сегмент двуязычных — с 15 до 32%;
  • количество тех, кто постоянно пользуется только украинским дома выросло незначительно с 44% до 48%.

беспрецедентное единение общества на фоне войны резко повлияли и на отношение к статусу языка: сегодня абсолютное большинство (83%) за то, чтобы украинский был единственным государственным языком в Украине;

данные свидетельствуют, что язык является скорее региональной особенностью, но не образом мышления. При этом:

  • 67% украинцев считают, что никаких проблем между украиноязычными и русскоязычными гражданами в Украине не существует;
  • 19% считают, что языковая проблема существует, но она не является столь важной;
  • 12% считают, что этот вопрос является угрозой для внутренней безопасности.
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Подводя итоги опроса, эксперты сделали следующие выводы:

  1. Уровень языковой самоидентификации украинцев стабильно растет. Война, как вызов для всего общества, только ускорит этот процесс.
  2. Переход на украинский в быту происходит эволюционно. Разрушение мифа о “братском народе”, изоляция России от мирового культурного и информационного контекста лишь будут способствовать его ускорению в украинском обществе.
  3. Языковая проблема и попытки начинать дискуссии вокруг этой темы не имеют поддержки у большей части населения. Эта проблема носит сугубо политический и отчасти локальный характер.

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews — телефонные интервью с использованием компьютера). Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

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Источник: Рейтинг

Фото: Depositphotos

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