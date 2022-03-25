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Факты / Украина

За сутки ВСУ отбили девять вражеских атак и ликвидировали более 200 захватчиков — Генштаб

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
За сутки ВСУ отбили девять вражеских атак и ликвидировали более 200 захватчиков — Генштаб

На 30-е сутки широкомасштабной войны России против Украины ВСУ продолжают отбивать вражеские атаки и уничтожать технику противника.

Как сообщают в Генштабе, за прошедшие сутки наши воины отбили девять вражеских атак, уничтожили 12 танков, около 20 единиц бронированной и автомобильной техники и девять артиллерийских систем. Противник потерял более 200 военнослужащих. Подразделения противовоздушной обороны сбили два самолета и два БПЛА врага.

В то же время Воздушные силы за предыдущие сутки сбили шесть воздушных целей врага: один самолет, один БПЛА и четыре крылатые ракеты. Тем временем авиация Воздушных сил продолжает патрулировать воздушное пространство, прикрывать войска и объекты, а ударная авиация – оказывать огневое влияние по колоннам бронетехники, логистическим центрам и скоплениям войск врага.

В целом Вооруженные силы Украины ведут устойчивую оборонную операцию на Донецком, Слобожанском и части Таврического направлений в определенной операционной зоне, сосредотачивая основные усилия на недопущении прорыва противника.

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На Волыни главные усилия сил обороны сосредотачиваются на прикрытии госграницы. На Северщине продолжается ведение оборонной операции. Украинские военные удерживают Чернигов и сдерживают продвижение противника в направлении Киева.

Одновременно группировка сил и средств обороны Киева продолжает отбивать наступление противника, наносить ему огневое поражение и удерживать все определенные рубежи обороны.

На Юге продолжается ведение оборонной операции в определенной операционной зоне, проводится стабилизационная операция, выполняются задачи территориальной обороны.

Российские террористические войска в войне против Украины продолжают вести боевые деяния, сознательно нарушая нормы интернационального гуманитарного права и правила ведения войны.

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Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Минобороны

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