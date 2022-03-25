Закарпатский легион уничтожил кадыровцев из Росгвардии и захватил технику

Штурмовики 128-й бригады Закарпатского легиона уничтожили троих чеченских бойцов из крупнейшего военного соединения Росгвардии, а также – захватили трофейное оружие и технику.

Об этом в пятницу, 25 марта, сообщила пресс-служба легиона в соцсетях.

– Судя по документам, закарпатской бригаде пытались противостоять гвардейцы 46-й отдельной бригады оперативного назначения Нацгвардии России – наибольшего соединения Росгвардии, которое базируется в Чечне. Это соединение было создано еще в 2000 году для борьбы с силами чеченского сопротивления, воевавшими с Кремлем, поэтому имеет большой опыт боевых действий. Однако он не помог при встрече со штурмовиками 128-й бригады Вооруженных сил Украины, – сказано в сообщении.

Уточняется, что также уничтожены росгвардейцы, служившие в 94-м полку бригады, которая дислоцируется в городе Гудермес, а также в 96-м полке, дислоцирующемся в городе Урус-Мартан Чеченской республики.

– Вот их данные: старший сержант Маччиев Анвар Гусейнович; Магомедов Магомед Хизригаджиевич, 30 марта 1989 года рождения, с. им Карла Маркса Кизлярского района Республики Дагестан; Магомедов Магомед Шарамазанович, 10 сентября 1993 года рождения, село Муны Ботлихского района Республики Дагестан, – рассказали в Закарпатском легионе.

У уничтоженных врагов изъяли личные документы и жетоны:

путевой лист водителя БТР-80 с данными водителя, старшего машины, расходом топлива и т.п.;

рабочую тетрадь замкомандира 1-й роты особого назначения старшего лейтенанта Петрова Ф. Г. со списком личного состава: 14 военных, в том числе один офицер;

сведения о боевой технике подразделения – четыре бронетранспортера БТР-80 и три военных грузовика Урал 4320.

Также штурмовики 128-й бригады взяли трофеи – невредимый БТР-80 и оружие – пулеметы Калашникова, автомат Калашникова, снайперскую винтовку Драгунова (СИД) с боеприпасами.