За месяц полномасштабного вторжения России в Украину ВСУ значительно приумножили количество танков за счет вражеских потерь. Об этом написал аналитик Forbes в аэрокосмической и оборонной сфере Дэвид Акс.

По подсчетам издания, Украина с начала войны потеряла примерно 74 танка, но захватила не менее 117 российских.

Другими словами, сейчас украинская армия может иметь больше танков, чем месяц назад, и все это без создания ни одного нового танка или вытягивания старой техники из складов, – объясняет Акс.

Читайте Какое количество военных США в ЕС и какие планы размещения дополнительных подразделений

Ранее Минобороны Великобритании спрогнозировало, что украинцы будут продолжать атаковать российскую логистику, лишая их свежих припасов, снижая их способность проводить атаки, а также уменьшая и без того снижающийся боевой дух.

Фото: Минобороны РФ