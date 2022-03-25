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Факты / Украина

ВСУ за время войны захватили больше танков, чем потеряли – Forbes

Олена Конюшок SEO-спеціаліст
ВСУ за время войны захватили больше танков, чем потеряли – Forbes

За месяц полномасштабного вторжения России в Украину ВСУ значительно приумножили количество танков за счет вражеских потерь. Об этом написал аналитик Forbes в аэрокосмической и оборонной сфере Дэвид Акс.

По подсчетам издания, Украина с начала войны потеряла примерно 74 танка, но захватила не менее 117 российских.

Другими словами, сейчас украинская армия может иметь больше танков, чем месяц назад, и все это без создания ни одного нового танка или вытягивания старой техники из складов, – объясняет Акс.

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Ранее Минобороны Великобритании спрогнозировало, что украинцы будут продолжать атаковать российскую логистику, лишая их свежих припасов, снижая их способность проводить атаки, а также уменьшая и без того снижающийся боевой дух.

Фото: Минобороны РФ

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Источник: Forbes

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