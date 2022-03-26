С начала широкомасштабной войны России против Украины погибли уже более 136 детей, ранения разной степени тяжести получили 199.

По информации Офиса генпрокурора, больше всего детей пострадало в Киевской области — 64, Харьковской — 44, Донецкой — 50, Черниговской — 38, Николаевской — 28, Луганской — 25, Запорожской — 17, Херсонской — 20, столице — 16, Житомирской — 15, и Сумской – 14.

Так, 25 марта российские захватнические войска обстреляли Донецкую область, в результате чего погиб 9-летний ребенок, еще один — получил ранение. 24 марта 13-летняя девочка из поселка Николаевской области в результате артобстрела получила многочисленные ранения лица.

23 марта из-за обстрела захватчиками пешеходного моста в Чернигове семья с 11-летним мальчиком получили телесные повреждения в виде осколочных ранений.

Также в Офисе генпрокурора добавили, что из-за ежедневных бомбардировок и обстрелов по состоянию на 26 марта повреждено 570 учебных заведений, 73 из них разрушены полностью.

Самая худшая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и Киеве. Кроме того, пострадали от вражеского огня более 40 заведений для детей, в том числе лечебные, школы искусств, спортивные объекты, библиотеки.