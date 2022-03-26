Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 30 день войны
Убили Убили
136 детей
Ранили Ранили
>199 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
> 925 взрослых
Факты / Украина

Из-за войны в Украине погибли 136 детей, еще почти 200 ранены — Офис генпрокурора

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Из-за войны в Украине погибли 136 детей, еще почти 200 ранены — Офис генпрокурора

С начала широкомасштабной войны России против Украины погибли уже более 136 детей, ранения разной степени тяжести получили 199.

По информации Офиса генпрокурора, больше всего детей пострадало в Киевской области — 64, Харьковской — 44, Донецкой — 50, Черниговской — 38, Николаевской — 28, Луганской — 25, Запорожской — 17, Херсонской — 20, столице — 16, Житомирской — 15, и Сумской – 14.

Так, 25 марта российские захватнические войска обстреляли Донецкую область, в результате чего погиб 9-летний ребенок, еще один — получил ранение. 24 марта 13-летняя девочка из поселка Николаевской области в результате артобстрела получила многочисленные ранения лица.

23 марта из-за обстрела захватчиками пешеходного моста в Чернигове семья с 11-летним мальчиком получили телесные повреждения в виде осколочных ранений.

Читайте
Обстрел Житомира и новые санкции США: что происходит на 31-е сутки войны в Украине (онлайн)

Также в Офисе генпрокурора добавили, что из-за ежедневных бомбардировок и обстрелов по состоянию на 26 марта повреждено 570 учебных заведений, 73 из них разрушены полностью.

Самая худшая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и Киеве. Кроме того, пострадали от вражеского огня более 40 заведений для детей, в том числе лечебные, школы искусств, спортивные объекты, библиотеки.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Источник: Офис генпрокурора

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка