Город Чернигов сейчас находится в оперативном окружении российских войск. В результате вражеских обстрелов погибли уже десятки мирных граждан.

Об этом рассказал сегодня на брифинге городской голова Чернигова Владислав Атрошенко.

– Чернигов сейчас находится в оперативном окружении. Враг сознательно уничтожил единственный мост, соединяющий нас с южно-киевским направлением, — отметил он.

По словам Атрошенко, у города сейчас нет гуманитарного коридора и возможности вывезти раненых. В Чернигове нет стабильного электроснабжения. Воду горожанам развозят в подручных емкостях.

Городской голова уточнил, что местный пешеходный мост находится под постоянными перекрестными обстрелами, а потому перевозить грузы через него опасно, поскольку он может упасть в любой момент.

В настоящее время городские власти работают над тем, чтобы доставлять гуманитарные грузы и вывозить раненых другим путем. Как объяснил Атрошенко, вопрос об эвакуации из города находится в режиме организации. В то же время речь не идет о массовой эвакуации.

– Возможно, мы найдем техническую возможность по несколько человек, в том числе тяжелораненых, вывозить. Сейчас мы решаем вопрос и находим способ, чтобы (вывезти, – Ред.) 44 тяжелораненых, которые гарантированно у нас не выживут, потому что та степень серьезности ранений на местном уровне не позволяет их эффективно прооперировать с гарантиями на дальнейшую жизнь. Они нуждаются в срочной эвакуации, и мы пытаемся это осуществить, — проинформировал Атрошенко.

Мэр уточнил, что среди раненых – в основном военные, но есть и мирные граждане, в том числе трое детей.

Он добавил, что онкобольных детей и людей, нуждающихся в гемодиализе, удалось вывезти из города. В то же время не удалось вывезти гериатрический дом, где находятся около 500 пожилых людей, а также психоневрологическую больницу в населенном пункте Халявин (она сейчас находится в окружении врага).

По информации Атрошенко, из-за постоянных обстрелов, которые войска РФ совершают из всех видов оружия и авиации, в городе уже погибли более 200 человек.

– Город разнесен полностью: разбомблены жилые дома, садики, школы, стадионы, детские библиотеки. У меня есть цифры относительно более чем 200 убитых людей, мирных жителей, — подчеркнул Атрошенко, добавив, что сейчас легче назвать те дома, которым не причинен ущерб.

Он добавил, что были случаи, когда люди погибали при обстрелах, когда стояли в очереди за продуктами.

В городе были и прямые попадания в больницы, районная больница была почти полностью уничтожена.

– Никакой войны РФ с Вооруженными силами Украины на территории Чернигова нет, ведется война на уничтожение мирных людей, – добавил городской голова.

По оценкам Атрошенко, в Чернигове сейчас находятся 120-130 тыс. жителей из 285-290 тыс., проживавших в городе до войны.

Как известно, в Чернигове ночью 23 марта войска РФ сбросили авиабомбы на автомобильный мост через Десну, соединявший город с Киевом.

А советник главы Офиса президента Алексей Арестович отмечал, что враг пытается превратить Чернигов во второй Мариуполь.

Источник: Ukraine Media Centre Kyiv