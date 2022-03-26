За прошедшие сутки, 25 марта, российские оккупанты нанесли ракетные удары по территории Украины.

Об этом в видеообращении рассказал спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, вчера только по месту дислокации Командование Воздушных сил ВСУ враг выпустил шесть крылатых ракет. Часть из них сбила украинская ПВО, а часть попала в цели. Есть определенные разрушения.

Спасатели быстро локализовали пожар. Сейчас разбирают завалы. Уточняется тип вражеских ракет, нанесенный инфраструктуре ущерб и наличие пострадавших.

Что касается потерь оккупантов, то в течение 25 марта Воздушные Силы уничтожили три самолета и, по меньшей мере, пять крылатых ракет врага.

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил сбили три БПЛА типа Орлан-10, а также уничтожили вертолет оккупантов на стоянке.

Юрий Игнат сообщает, об успешной отработке ударной авиации Воздушных Сил, которая под прикрытием истребителей нанесла ракетно-бомбовые удары по колоннам техники, скоплению войск и логистике врага.