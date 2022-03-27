Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 31 день войны
Убили Убили
136 детей
Ранили Ранили
>199 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
> 925 взрослых
Факты / Украина

Не краткий, но победный путь: Маляр о заявлении Байдена, что война в Украине будет долгой

Наташа Тарчевська редактор ленты
Не краткий, но победный путь: Маляр о заявлении Байдена, что война в Украине будет долгой

Украинцам следует настраиваться на то, что война с путинскими захватчиками не закончится быстро, но обязательно закончится победой Украины.

Об этом вечером 26 марта в эфире национального телемарафона заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Таким образом, она отреагировала на субботнюю речь президента США Джо Байдена, который находится с официальным визитом в Польше.

– Действительно, скоро эта война не завершится, хотя это относительно. Наша свобода и наша победа – это большая ценность, и для нее нужно много усилий и времени. Важно сконцентрировать все свои силы и пройти этот не короткий, но победный путь, — отметила Анна Маляр.

26 марта в Варшаве Джо Байден выступил с речью, посвященной Украине и полномасштабному вторжению России.

Он заявил, что Украина находится на передовой в борьбе за демократию и свободу. В то же время, эта борьба не будет выиграна через пару дней или месяцев – нужно готовиться к тому, что она будет долгой.

Читайте
Чтобы меньше ракет падало на украинскую землю: Кулеба намекнул на договоренность с США

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка