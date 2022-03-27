Не краткий, но победный путь: Маляр о заявлении Байдена, что война в Украине будет долгой

Украинцам следует настраиваться на то, что война с путинскими захватчиками не закончится быстро, но обязательно закончится победой Украины.

Об этом вечером 26 марта в эфире национального телемарафона заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Таким образом, она отреагировала на субботнюю речь президента США Джо Байдена, который находится с официальным визитом в Польше.

– Действительно, скоро эта война не завершится, хотя это относительно. Наша свобода и наша победа – это большая ценность, и для нее нужно много усилий и времени. Важно сконцентрировать все свои силы и пройти этот не короткий, но победный путь, — отметила Анна Маляр.

26 марта в Варшаве Джо Байден выступил с речью, посвященной Украине и полномасштабному вторжению России.

Он заявил, что Украина находится на передовой в борьбе за демократию и свободу. В то же время, эта борьба не будет выиграна через пару дней или месяцев – нужно готовиться к тому, что она будет долгой.