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Факты / Украина

Не путайте с патриотизмом: защитники Мариуполя назвали россиян нацистами ХХІ века

Наташа Тарчевська редактор ленты
Не путайте с патриотизмом: защитники Мариуполя назвали россиян нацистами ХХІ века

Настоящими нацистами ХХІ века являются россияне, которые долгие годы устраивали военные конфликты на территории Грузии, Чечни, Приднестровья и Сирии. Остановить их нужно в Украине.

Об этом вечером 26 марта заявил заместитель командира полка Азов Калина. Свое обращение он посвятил западным друзьям и думающим россиянам, которым не безразлична судьба Украины и всей Европы.

Военный также призвал не путать понятия патриотизма и нацизма. Виновным в террористической войне России в Украине он признал не только Путина, но каждого военнослужащего и тех, кто поддерживает их своим молчаливым согласием.

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