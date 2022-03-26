Настоящими нацистами ХХІ века являются россияне, которые долгие годы устраивали военные конфликты на территории Грузии, Чечни, Приднестровья и Сирии. Остановить их нужно в Украине.

Об этом вечером 26 марта заявил заместитель командира полка Азов Калина. Свое обращение он посвятил западным друзьям и думающим россиянам, которым не безразлична судьба Украины и всей Европы.

Военный также призвал не путать понятия патриотизма и нацизма. Виновным в террористической войне России в Украине он признал не только Путина, но каждого военнослужащего и тех, кто поддерживает их своим молчаливым согласием.