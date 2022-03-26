На 31-е сутки полномасштабной войны в Украине потери российских войск продолжают расти. Вражеская армия, в частности, потеряла более 16 тыс. человек личного состава.

Обновленные данные о потерях врага обнародовал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Так, общие боевые потери войск РФ в войне в Украине с 24 февраля по 26 марта ориентировочно составили:

• около 16 400 человек личного состава (+300 за сутки);

• 575 танков (+14 за сутки);

• 1 640 боевых бронированных машин (+15 за сутки);

• 293 артиллерийские системы (+2 за сутки);

• 91 РСЗО – реактивная система залпового огня (+1 за сутки);

• 51 единица средств ПВО (+2 за сутки);

• 117 самолетов (+2 за сутки);

• 127 вертолетов (+2 за сутки);

• 1 131 единица автомобильной техники (+42 за сутки);

• 7 кораблей/катеров (+2 за сутки);

• 73 цистерны с ГСМ (+1 за сутки);

• 56 БПЛА оперативно-тактического уровня (+3 за сутки);

• 19 единиц специальной техники (+1 за сутки);

• 2 пусковые установки ОТРК/ТРК.

Данные потерь врага уточняются, поскольку подсчет усложнен высокой интенсивностью боевых действий.

По информации Генерального штаба ВСУ, российские захватчики пытаются активизировать деятельность диверсионно-разведывательных групп на территории Киева с тем, чтобы дестабилизировать общественно-политическую обстановку в Украине.

Кроме того, враг развернул практически все подразделения Росгвардии, которые дислоцировались на временно оккупированной территории Крыма и в отдельных районах Херсонской, Запорожской и Донецкой областей. РФ делает это, чтобы подавить сопротивление жителей Херсона, Геническа, Бердянска и в отдельных районах Мариуполя.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ