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Факты / Украина

Воздушные силы ВСУ сбили российский бомбардировщик и беспилотник

Валентина Летяк редактор ленты
Система ППО

Украинская противовоздушная оборона Воздушных сил ВСУ в зоне ответственности командования Восток сбила российский бомбардировщик и вражеский беспилотник.

– Зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил в зоне ответственности воздушного командования Восток уничтожены две вражеские цели. На Слобожанском направлении в полночь напоролся на праведный огонь ПВО бомбардировщик, днем “прощался с жизнью” БПЛА, – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки, 25 марта, Воздушные силы уничтожили три самолета российских оккупантов и, по меньшей мере, пять крылатых ракет.

Кроме того, ВСУ сбили три беспилотника типа Орлан-10 и уничтожили вражеский вертолет на стоянке.

Успешно отработала также ударная авиация Воздушных сил, которая под прикрытием истребителей нанесла ракетно-бомбовые удары по колоннам техники, скоплению войск и логистике врага.

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Фото: Dreamstime

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