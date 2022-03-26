Воздушные силы ВСУ сбили российский бомбардировщик и беспилотник

Украинская противовоздушная оборона Воздушных сил ВСУ в зоне ответственности командования Восток сбила российский бомбардировщик и вражеский беспилотник.

– Зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил в зоне ответственности воздушного командования Восток уничтожены две вражеские цели. На Слобожанском направлении в полночь напоролся на праведный огонь ПВО бомбардировщик, днем “прощался с жизнью” БПЛА, – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки, 25 марта, Воздушные силы уничтожили три самолета российских оккупантов и, по меньшей мере, пять крылатых ракет.

Кроме того, ВСУ сбили три беспилотника типа Орлан-10 и уничтожили вражеский вертолет на стоянке.

Успешно отработала также ударная авиация Воздушных сил, которая под прикрытием истребителей нанесла ракетно-бомбовые удары по колоннам техники, скоплению войск и логистике врага.