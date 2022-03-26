Страна-агрессор Россия продолжает подготовку и перемещение дополнительных подразделений своих войск на территорию Украины. В то же время в Беларуси наблюдается вывод подразделений войск из мест дислокации на полигоны.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, комментируя оперативную ситуацию на 31-й день полномасштабной войны в Украине.

– Идет подготовка и перемещение дополнительных подразделений Восточного военного округа (РФ, — Ред.) на территорию Украины. На Волынском направлении противник наступательных действий не производит. Вместе с тем отмечается вывод из пунктов постоянной дислокации подразделений Вооруженных сил Республики Беларусь на полигоны, — подчеркивается в сообщении.

По данным Генерального штаба, на Полесском направлении враг продолжает обстреливать населенные пункты, однако в наступление не идет.

На Северском направлении путинские войска также не совершали наступательных действий, а пытались удержать уже занятые позиции. На отдельных направлениях враг понес потери и отступил.

На Слобожанском направлении войска РФ удерживают ранее занятые позиции, проводят перегруппировку и наращивание сил для наступления. Враг продолжает обстрелы Харькова.

На Донецком направлении российские захватчики сосредоточили усилия на удержании уже занятых позиций и подготовке к наступлению. При попытках продвинуться вперед враг понес потери и не имел успеха. Путинские войска продолжали попытки штурмовать Мариуполь, наносили авиаудары и артиллерийские обстрелы объектов гражданской и военной инфраструктуры города. Враг предпринимал попытки продвинуться для занятия центральной части города.

По данным Генштаба ВСУ, войска РФ сосредотачивают основные усилия на захвате Попасной, Рубежного, а также на подготовке к наступлению на Северодонецк (Луганская область). На Авдеевском направлении враг проводил штурмовые действия и пытался совершить наступление в направлении Новобахмутовки, но успеха не добился.

Украинские военные подразделения отразили попытки штурма Новомайорского и наступления в направлении Красногоровки (Донецкая область). Путинские войска понесли там значительные потери и отступили.

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На Таврическом направлении враг продолжает усиливать контроль над временно захваченными территориями: осуществляет фильтрационные мероприятия и пытается внедрить жесткий административно-полицейский режим.

– Основные усилия Сил обороны сосредоточены на недопущении продвижения противника по направлениям на Кривой Рог, Запорожье и обороне города Николаев; удержании определенных участков морского побережья; охране и обороне объектов критической инфраструктуры; освобождении временно оккупированных территорий, — отметили в Генеральном штабе.

На Южнобужском направлении войска РФ осуществляли инженерное оборудование своих позиций и артиллерийские обстрелы подразделений Вооруженных сил Украины. Враг там пытается восстановить боеспособность подразделений и пополнить запасы.

– Вероятно, оккупанты не откажутся от попыток проведения наступательных действий, совершения диверсий, нанесения ракетных и авиационных ударов по важным объектам военной и гражданской инфраструктуры, — уточнили в Генштабе ВСУ.

Украинские войска также осуществляют оборону морских портов в Черноморской операционной зоне.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ