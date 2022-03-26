Российская Федерация решила переориентировать войну, которую она развязала против Украины, на восток. Так, Кремль после множества потерь и жесткого сопротивления украинцев, отказался от первоначальных планов захватить Киев и большую часть страны.

Так, в The Wall Street Journal отмечают, что изменению доктрины предшествовало то, что минобороны РФ объявило обновленные данные о количестве погибших в войне против Украины. Даже эти данные, сильно отличающиеся от независимых и украинских, вдвое превысили показатели, которые российское командование называло в первый раз.

Кроме того сигналом для Москвы мог стать визит президента США Джо Байдена в Польшу, который подтверждает дальнейшую поддержку Штатами Украины высокотехнологичным оружием. Также Байден провел встречу с американскими военными в Польше на следующий день после саммита НАТО.

Напомним, начиная полномасштабную войну с Украиной, Россия атаковала сразу на нескольких фронтах. Враги пытались взять штурмом Киев, однако их попытки быстро провалились.

То же самое произошло с попытками взять Харьков.

Силам, которые вышли из временно оккупированного российскими захватчиками Крыма, удалось занять некоторые позиции на востоке и юге страны, но даже там борьба была ожесточенной.

Также Россия неделями обстреливает Мариуполь, однако так и не смогла взять его под свой контроль.

Тем временем украинские войска отбросили россиян от Николаева и сдерживают усилия агрессоров по окружению Киева. Военные Украины ведут бои с россиянами в Херсоне – единственном областном центре, который удалось захватить противнику.

25 марта начальник Главного оперативного управления Генштаба вооруженных сил России Сергей Рудский рассказал об изменении планов Москвы – теперь они хотя в первую очередь выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей Украины.

Морской пехотинец в отставке и старший научный сотрудник отдела Foreign Policy Research Роб Ли высказал мнение, что РФ имела более амбициозные цели, но истощение сил и большее, чем ожидалось, сопротивление украинцев, сделали маловероятным то, что войска захватчиков смогут взять или оцепить Киев или Одессу.

– Похоже, Россия ограничила свои цели, – сказал эксперт.

Американские представители также сообщили, что наблюдают за изменением военной стратегии России.

Высокопоставленный представитель Минобороны США заявил, что решение агрессоров сосредоточить свое сухопутное наступление на Донбассе является частью попытки обезопасить и расширить один из своих опорных пунктов внутри Украины.

Чиновники США отметили, что РФ, предположительно, пытается обеспечить контроль над этим регионом до переговоров о прекращении боевых действий. При этом ключевым элементом является Мариуполь, так как контроль над этим городом-портом, стоящим на побережье Азовского моря, даст России сухопутных коридор во временно оккупированный Крым.

Борьба в Мариуполе ведется за каждую улицу, пишет WSJ. Американские чиновники предполагают, что поэтому Россия приостанавливает свои операции вокруг Киева.

– Кажется, они совсем не хотят агрессивно или откровенно бороться за Киев. Они сосредоточены на Донбассе, – сказал высокопоставленный представитель Минобороны США, отмечая, что Россия продолжает атаковать украинскую столицу с воздуха.

Эксперт по российской армии тоже считает, что РФ остановилась на “одном центре тяжести”, учитывая свою неспособность достичь других целей.

Однако он предупредил, что “это не препятствует достижению этих целей на другом этапе войны”.