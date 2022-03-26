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Факты / Украина

РФ развернула практически все подразделения Росгвардии на временно захваченных территориях – Генштаб

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
РФ развернула практически все подразделения Росгвардии на временно захваченных территориях – Генштаб

Россия развернула практически все подразделения Росгвардии, которые дислоцировались на временно оккупированной территории Крыма и в отдельных районах Херсонской, Запорожской и Донецкой областей.

Как сообщают в Генштабе ВСУ, это было сделано, чтобы подавить сопротивление жителей Херсона, Геническа, Бердянска и в отдельных районах города Мариуполя.

Также враг пытается восстановить боеспособность своих подразделений, пополнить запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов, чтобы подготовиться к возобновлению наступательных действий.

Однако техника, поступающая из складов хранения и арсеналов захватническим подразделениям, которые пытаются восстановить боеспособность, находится в неудовлетворительном техническом состоянии из-за небрежной предварительной эксплуатации и длительного хранения.

В то же время доукомплектовать подразделения, которые имеют существенные потери в войне в Украине, противник пытается личным составом с низкими моральными качествами и лицами склонными к злоупотреблению наркотическими веществами и алкоголем.

За месяц полномасштабной войны в Украине российские войска потеряли около 16,1 тыс. личного состава. По данным Генштаба ВСУ, агрессор контролирует только отдельные пути, а не территории.

Больше о ситуации в украинских городах можно узнать из карты боевых действий в Украине.

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Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Depositphotos

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