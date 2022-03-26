Российские захватчики 26 марта обстреляли Лисичанск (Луганская область) из ракетного комплекса Точка-У и Градамы, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

– 26 марта, в день, когда необходимо было соблюдать “режим тишины”, россияне открыли огонь по Лисичанску и Северодонецку. Спасатели едва успевают тушить пламя. Из-за обстрелов произошло возгорание дома в Лисичанске, обесточена шахта, где под землей находятся работники. Сейчас их пытаются поднять на поверхность, – рассказал он.

По его словам, сейчас сложная ситуация и в Северодонецке. Здесь из-за обстрелов загорелся продуктовый склад, два жилых дома и несколько дач.

Повреждены также гаражи станции скорой помощи, в этом же районе травмирована женщина.

Российские войска за последнюю неделю несколько раз обстреливали продовольственные склады в Северодонецке. Однако Гайдай заверил, что гуманитарной катастрофы в Луганской области не будет, а продукты и все необходимое развозят по подвалам и бомбоубежищам.

По его словам, враг знает, где расположены склады для продуктов, однако не имеет информации, хранится ли что-то на этих складах.

Фото: Сергій Гайдай