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Факты / Украина

В Харькове российские оккупанты расстреляли мемориал жертв Холокоста в Дробицком яру

Наташа Тарчевська редактор ленты
В Харькове российские оккупанты расстреляли мемориал жертв Холокоста в Дробицком яру

26 марта в результате вражеских обстрелов серьезно поврежден Мемориальный комплекс Дробицкий яр. Во время Второй мировой войны на этой территории нацисты массово расстреливали мирных жителей, преимущественно евреев.

Регулярные войска РФ, применяя артиллерию, повредили монумент в виде Меноры (семирожковый подсвечник, один из древнейших символов иудаизма) на въезде в мемориальный комплекс Дробицкий Яр.

– Дробицкий яр является одним из самых трагических мест в Харькове. В 1941-1942 годах нацисты здесь массово расстреливали гражданское население. Теперь этот мемориал россияне расстреливают из артиллерии. Они хуже нацистов, — пишут местные Telegram-каналы.

Пострадал ли кто-нибудь из мирных жителей Харькова в районе мемориала в результате обстрелов 26 марта, не сообщается.

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