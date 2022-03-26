В Киеве снова вводят усиленный комендантский час. Он продлится с 20.00 26 марта до 07.00 28 марта.

В связи с этим Укрзализныця предупреждает, что могут быть внесены изменения в график движения пассажирских поездов. Так, временно не будут курсировать рейсы Интерсити+ №717 и №743 из Киева во Львов.

В то же время рейс №715 в Перемышль будет курсировать по графику. Посадка возможна и на промежуточных станциях.

Также пассажиров предупредили, что в период действия комендантского часа вход в железнодорожные вокзалы Киева, а также посадка на пассажирские поезда будут разрешены только транзитным пассажирам и тем, кто попал на вокзал заранее, до начала комендантского часа.

Кроме того, полиция может ограничивать выход из вокзала из соображений безопасности.

Комендантский час в Киеве начнется с 20.00 сегодняшнего вечера и продлиться до 7.00 утра понедельника – 28 марта. Во время комендантского часа по улицам может передвигаться только транспорт по спецпропускам.

Киевляне смогут выйти на улицу только чтобы пройти к укрытие в случае воздушной тревоги.