В Киеве с сегодняшнего вечера снова усиливают комендантский час. Такое решение приняло военное командование города.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

Так, комендантский час начнется с 20.00 сегодняшнего вечера до 7.00 утра понедельника – 28 марта.

Глава города напоминает, что во время комендантского часа по улицам может передвигаться только транспорт по спецпропускам.

Киевляне могут выйти на улицу, только чтобы пройти в убежище по сигналу тревоги.

Общественный транспорт, магазины, аптеки, заправки в этот период не будут работать.

ОБНОВЛЕНО в 14.20

В эфире телемарафона мэр Виталий Кличко сообщил, что комендантский час в Киеве и области завтра днем вводиться не будет. Время комендантского часа останется с 20.00 до 7.00.

Днем в воскресенье по столице и в области можно будет передвигаться.

Это не первый раз, когда усиливают комендантский час в столице. Так, в Киеве и Киевской области был введен усиленный комендантский час с 20.00 21 марта до 07.00 23 марта.

В Киеве и области также вводили усиленный комендантский час с 15 марта по 17 марта.