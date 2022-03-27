Отсутствие резких заявлений по отношению к РФ стороны президента США Джо Байдена может означать, что Белый дом дает внутренним силам России самим отстранить российского президента от должности.

Такое мнение в эфире национального телемарафона озвучил координатор группы Информационное сопротивление Константин Машовец.

– Я ожидал от нее (речи, – Ред.) немного большего, чем то, что услышал. По моему мнению, со стороны США уже пришло время принимать кардинальные решения для решения этой проблемы с войной. Но, к сожалению, я так понимаю, что какая-то внутренняя дискуссия или внутренние проблемы в американских властях привели к тому, что Байден не сделал заявлений о громких шагах со стороны Соединенных Штатов, — сказал Константин Машовец.

По его оценке, на отсутствие четкой позиции по отношению к России повлияло решение Белого дома дать шанс внутренним силам в России решить проблему с президентом РФ Владимиром Путиным самостоятельно.

– То, чего ожидали многие люди, например введение разрушительных санкций, которые ускорят прекращение войны – этого не произошло. Байден ограничился очередными заявлениями о поддержке, помощи и тому подобное, – сказал координатор Информационного сопротивления.

Он добавил, что от президента США Джо Байдена можно ожидать введения эмбарго на морскую торговлю с Российской Федерацией.

— Это должно было бы очень существенно ударить и заставить задуматься нынешний кремлевский режим о войне, потому что вывоз нефти и других продуктов — все, что происходит морским путем, это было бы существенным ударом по интересам Кремля, — сказал Константин Машовец.

Ранее президент США Джо Байден выступил с речью в столице Польши, во время которой призвал Европу отказаться от российского топлива, а также пообещал, что Соединенные Штаты разместят 100 тысяч украинских беженцев на своих территориях.

Он, в частности, объявил об усилении сил НАТО на восточной границе Североатлантического союза в ответ на новые угрозы со стороны России.

Фото: Константин Машовец