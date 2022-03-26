За месяц полномасштабной войны в Украине российские войска потеряли около 16,4 тыс. личного состава.

Задачи, которые ставили перед собой захватчики, не выполнены.

По данным Генштаба ВСУ, агрессор контролирует только отдельные пути, а не территории.

Факты ICTV предлагают вниманию интерактивную карту боевых действий, которая обновляется в режиме реального времени и условно отражает ситуацию в городах Украины.

Онлайн-карта DeepState боевых действий в Украине 26.03.2022:

Подробная карта войны в Украине в режиме онлайн на 26.03.2022

По состоянию на 26 марта в Киевской области агрессор обстрелял из Градов Бучанский район. Под ракетные обстрелы попала община Белогородки и Святопетровского. Продолжались бои в Макарове, Ирпене и Гостомеле.

В Сумской области российские военные совершили артобстрел пригорода областного центра. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Харьков враг обстреливал из оружия дальнего действия. Продолжались активные действия также на Изюмском направлении.

В Запорожской области захватчики безуспешно пытались вести штурмовые действия, не оставляя попыток нанести огневое поражение отдельным подразделениям теробороны и Вооруженных сил Украины. Однако значительное число представителей российской армии получили ранения.

В Луганской области все города находятся под контролем украинских военных, но под постоянными обстрелами РФ. В частности, продолжались бои в течение суток в Рубежном и Попасной.

В Марьинке Донецкой области враг разрушил более 30 частных домов. Три человека получили ранения, один ребенок погиб.

В результате обстрелов в Авдеевке ранения получили два человека и погиб один ребенок.

Применил агрессор также фосфорные боеприпасы в авдеевской промзоне.

В настоящее время Мариуполь находится в блокаде, но военные РФ контролируют только отдельные кварталы города.

Громкие взрывы раздавались в течение суток в Херсонской области на границе с Николаевской и Днепропетровской областями.

Потери техники РФ по состоянию на 26 марта таковы:

575 танков,

1 640 боевых бронированных машин,

293 единицы артиллерийских систем,

91 единица реактивных систем залпового огня,

51 средство противовоздушной обороны,

117 самолетов,

127 вертолетов,

1 131 единиц автомобильной техники,

семь кораблей (катеров),

73 цистерны с горюче-смазочными материалами,

56 беспилотников оперативно-тактического уровня,

19 единиц специальной техники,

две пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов.

По состоянию на 25 марта российские оккупационные войска не смогли достичь своих целей – блокады Киева и выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Террористы продолжают пополнять свои потери путем формирования и отправления в Беларусь сводных подразделений из состава 37 омсбр (Кяхта), 5 отбр (Улан-Удэ) 36 армии, 38 омсбр (Екатеринославка) 35 армии, 40 отдельной бригады морской пехоты флота вооруженных сил РФ

На Полесье враг сосредотачивает усилия на обстрелах позиций ВСУ в районах н.п. Новая Буда, Наливайковка, Озерщина. Совершает перемещение подразделений, логистическое обеспечение, пытается закрепиться на захваченных рубежах. В районе Чернобыля развернут полевой лагерь группировки войск Восточного военного округа.

Вражеские войска продолжают удерживать ранее захваченные рубежи на Северском направлении, пытаются нарастить группировку и блокировать Чернигов. Не прекращают обстрелы инфраструктуры города. Идет воздушная разведка беспилотниками. Оккупанты пытаются снизить сопротивление украинцев распространением открыток.

Террористы пытались продвинуться в направлении Броваров — потерпели неудачу. Россияне перешли к обороне и пытаются укрепиться на занятых позициях.

На Слобожанском направлении россияне пытаются удержать позиции на подступах к Сумам и Харькову, восстанавливают потери в технике и живой силе. Террористы продолжают применять авиацию и артиллерию для уничтожения жилых кварталов городов. В районе города Изюм враг попытался прорвать обороны ВСУ с юга, в районе Каменки, его остановили в Тихоцком районе. Идет уничтожение вклинившегося врага.

На Донецком направлении противник продолжает восстановление потерь, перегруппировку подразделений с одновременным применением огня артиллерии и авиации по инфраструктуре мирных городов. Не отказывается от плана выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.

На временно занятых территориях на Юге продолжаются мероприятия по подготовке к установлению оккупационных властей, в том числе силами подразделений Росгвардии. Проведены мероприятия по изоляции железнодорожной станции Херсон.

Россияне наращивают корабельный состав флота в акватории Азовского моря. Зафиксирован проход по Керченскому проливу в северном направлении малого тральщика Валентин Пикуль, ракетного катера Набережные Челны и двух десантных катеров.

Напомним, что около 05.00 24 февраля российские войска по приказу президента РФ Владимира Путина атаковали Украину.

Известно, что вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.