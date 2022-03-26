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Факты / Украина

Интерактивная карта боевых действий в Украине

Татьяна Забожко редактор ленты
Техніка РФ

За месяц полномасштабной войны в Украине российские войска потеряли около 16,4 тыс. личного состава.

Задачи, которые ставили перед собой захватчики, не выполнены.

По данным Генштаба ВСУ, агрессор контролирует только отдельные пути, а не территории.

Факты ICTV предлагают вниманию интерактивную карту боевых действий, которая обновляется в режиме реального времени и условно отражает ситуацию в городах Украины.

Онлайн-карта DeepState боевых действий в Украине 26.03.2022:

Подробная карта войны в Украине в режиме онлайн на 26.03.2022

По состоянию на 26 марта в Киевской области агрессор обстрелял из Градов Бучанский район. Под ракетные обстрелы попала община Белогородки и Святопетровского. Продолжались бои в Макарове, Ирпене и Гостомеле.

В Сумской области российские военные совершили артобстрел пригорода областного центра. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Харьков враг обстреливал из оружия дальнего действия. Продолжались активные действия также на Изюмском направлении.

В Запорожской области захватчики безуспешно пытались вести штурмовые действия, не оставляя попыток нанести огневое поражение отдельным подразделениям теробороны и Вооруженных сил Украины. Однако значительное число представителей российской армии получили ранения.

В Луганской области все города находятся под контролем украинских военных, но под постоянными обстрелами РФ. В частности, продолжались бои в течение суток в Рубежном и Попасной.

В Марьинке Донецкой области враг разрушил более 30 частных домов. Три человека получили ранения, один ребенок погиб.

В результате обстрелов в Авдеевке ранения получили два человека и погиб один ребенок.

Применил агрессор также фосфорные боеприпасы в авдеевской промзоне.

В настоящее время Мариуполь находится в блокаде, но военные РФ контролируют только отдельные кварталы города.

Громкие взрывы раздавались в течение суток в Херсонской области на границе с Николаевской и Днепропетровской областями.

Потери техники РФ по состоянию на 26 марта таковы:

  • 575 танков,
  • 1 640 боевых бронированных машин,
  • 293 единицы артиллерийских систем,
  • 91 единица реактивных систем залпового огня,
  • 51 средство противовоздушной обороны,
  • 117 самолетов,
  • 127 вертолетов,
  • 1 131 единиц автомобильной техники,
  • семь кораблей (катеров),
  • 73 цистерны с горюче-смазочными материалами,
  • 56 беспилотников оперативно-тактического уровня,
  • 19 единиц специальной техники,
  • две пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов.

По состоянию на 25 марта российские оккупационные войска не смогли достичь своих целей – блокады Киева и выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Террористы продолжают пополнять свои потери путем формирования и отправления в Беларусь сводных подразделений из состава 37 омсбр (Кяхта), 5 отбр (Улан-Удэ) 36 армии, 38 омсбр (Екатеринославка) 35 армии, 40 отдельной бригады морской пехоты флота вооруженных сил РФ

На Полесье враг сосредотачивает усилия на обстрелах позиций ВСУ в районах н.п. Новая Буда, Наливайковка, Озерщина. Совершает перемещение подразделений, логистическое обеспечение, пытается закрепиться на захваченных рубежах. В районе Чернобыля развернут полевой лагерь группировки войск Восточного военного округа.

Вражеские войска продолжают удерживать ранее захваченные рубежи на Северском направлении, пытаются нарастить группировку и блокировать Чернигов. Не прекращают обстрелы инфраструктуры города. Идет воздушная разведка беспилотниками. Оккупанты пытаются снизить сопротивление украинцев распространением открыток.

Террористы пытались продвинуться в направлении Броваров — потерпели неудачу. Россияне перешли к обороне и пытаются укрепиться на занятых позициях.

На Слобожанском направлении россияне пытаются удержать позиции на подступах к Сумам и Харькову, восстанавливают потери в технике и живой силе. Террористы продолжают применять авиацию и артиллерию для уничтожения жилых кварталов городов. В районе города Изюм враг попытался прорвать обороны ВСУ с юга, в районе Каменки, его остановили в Тихоцком районе. Идет уничтожение вклинившегося врага.

На Донецком направлении противник продолжает восстановление потерь, перегруппировку подразделений с одновременным применением огня артиллерии и авиации по инфраструктуре мирных городов. Не отказывается от плана выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.

На временно занятых территориях на Юге продолжаются мероприятия по подготовке к установлению оккупационных властей, в том числе силами подразделений Росгвардии. Проведены мероприятия по изоляции железнодорожной станции Херсон.

Россияне наращивают корабельный состав флота в акватории Азовского моря. Зафиксирован проход по Керченскому проливу в северном направлении малого тральщика Валентин Пикуль, ракетного катера Набережные Челны и двух десантных катеров.

Карта вторгнення РФ 24 лютого 2022

Удары по городам Украины 24 февраля

Напомним, что около 05.00 24 февраля российские войска по приказу президента РФ Владимира Путина атаковали Украину.

Известно, что вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.

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