В течение суток 25 марта существенных изменений в тактике действий российских захватчиков не произошло.

Враг сосредотачивал усилия на пополнении текущих потерь, перегруппировке и усилении имеющихся подразделений, нанесении ударов средствами артиллерии и авиации как по военным объектам, так и по объектам гражданской инфраструктуры. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

– Кроме проведения наземной и воздушной кампаний, враг пытается продолжить осуществление подготовительных мер к введению в обращение российских рублей на временно занятых территориях Херсонской и Запорожской областей вместо гривны. Оккупанты не оставляют попыток подавить сопротивление жителей украинских городов Херсон, Геническ, Мелитополь, около 90% населения которых настроены против российских захватчиков, с привлечением подразделений росгвардии, — сообщили в Генштабе.

На Волынском направлении наступательных действий противник не совершал. Привлечение отдельных подразделений вооруженных сил республики Беларусь к агрессии против Украины остается вероятным.

На Полесском направлении враг продолжал огневое влияние на подразделения наших войск в отдельных районах.

На Северском направлении противник сосредоточивал основные усилия на содержании ранее занятых рубежей. Продолжал укрепление своих позиций и огневое влияние на отдельные подразделения Вооруженных Сил Украины.

На Слобожанском направлении, в районе города Сумы, основные усилия сосредотачивались на закреплении и удержании ранее занятых рубежей.

– В районе города Харьков продолжает попытки блокирования наших подразделений и пытается проводить демонстрационные действия, наносит поражение инфраструктуре и оборонным объектам города. Пытается нарастить усилия на направлении Изюма за счет перемещения дополнительных подразделений и техники, — сообщили в Генштабе.

На Донецком направлении противник продолжает перегруппировку для возобновления наступательных действий с целью выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.

На Южнобужском направлении принимает меры по восстановлению боеспособности, пополнению запасов, с целью подготовки к возобновлению наступательных действий.