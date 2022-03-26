С понедельника, 28 марта, в Киеве возобновят свою работу центры предоставления административных услуг (ЦПАУ), в которых можно будет получить документы, а также проконсультироваться по общим вопросам.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

По его словам, центры будут работать с 10.00 до 16.00.

Более полную информацию о работе ЦПАУ, готовности и возможности получения ID-карты, загранпаспорта гражданина Украины, удостоверений на постоянное и временное проживание, поданных через центры предоставления административных услуг города Киева, можно получить по телефонам call-центра ЦПАУ: 044 202 60 38; 044 202 60 39.

Власти Киева также обратились к владельцам сетей салонов оптики с призывом возобновить работу, чтобы люди, имеющие проблемы со зрением, могли приобрести или заменить очки или линзы. Об этом также сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Он подчеркнул, что для многих горожан возможность пользоваться услугами салонов оптики это залог нормальной жизни и безопасности.