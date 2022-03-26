На 31-е сутки широкомасштабной войны России против Украины на отдельных направлениях враг не оставляет попыток ведения штурмовых действий, совершает авиационные налеты и пытается нанести огневое поражение отдельным подразделениям Вооруженных сил Украины.

Однако успеха агрессор не имеет. Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

Российские захватчики пытаются восстановить боеспособность своих подразделений, пополнить запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов, чтобы подготовиться к возобновлению наступательных действий.

Комплектование подразделений, которые имеют существенные потери во время ведения войны в Украине с силами обороны, из-за нехватки квалифицированных кадров противник осуществляет личным составом с низкими моральными качествами и лицами склонными к злоупотреблению наркотическими веществами и алкоголем.

Враг развернул практически все подразделения Росгвардии, которые дислоцировались на временно оккупированной территории АР Крым и отдельных районах Херсонской, Запорожской и Донецкой областей, чтобы подавить сопротивление жителей Херсона, Геническа, Бердянска и в отдельных районах города Мариуполя.

Захватчики пытаются активизировать деятельность диверсионно-разведывательных групп на территории Киева, чтобы дестабилизировать общественно-политическую обстановку, нарушить систему государственного и военного управления.

Это объясняется неспособностью быстро пополнить потери, осуществить надлежащую перегруппировку и применение войск для поддержки необходимого темпа ведения боевых действий и достижения конечной цели войны.

С учетом высокого уровня безвозвратных и санитарных потерь вооруженных сил РФ и вовлечения в боевые действия военнослужащих срочной службы, проведение весенней призывной кампании 2022 года, которая начинается 1 апреля этого года, может стать проблемной.

К тому же просматривается тенденция резкого снижения количества контрактников в соотношении к срочной службе. Таким образом, ухудшение социальной составляющей в результате международных санкций и потери в ходе войны в ближайшие недели, вероятно, обострят проблему комплектования российского войска качественным персоналом.

Кроме того, техника, поступающая из складов хранения и арсеналов в оккупационные подразделения, которые пытаются восстановить боеспособность, находится в неудовлетворительном техническом состоянии вследствие небрежной предварительной эксплуатации и длительного хранения.

В то же время украинские защитники продолжают вести оборонную операцию на определенных направлениях, проводят стабилизационную операцию, выполняют задачи территориальной обороны.

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Так, группировка сил и средств обороны Киева продолжает отбивать наступление противника, нанесение ему огневого поражения и удержание ранее определенных оборонительных рубежей.

На Донецком и Луганском направлениях группировка Объединенных сил отбила все вражеские атаки и нанесла существенные потери российским захватчикам. Украинские воины уничтожили восемь танков, 17 единиц бронированной и 11 единиц автомобильной техники противника.

Потери захватчиков в живой силе составили около 170 человек. Подразделения противовоздушной обороны сбили три самолета и три БПЛА врага.

Воздушные силы за предыдущие сутки уничтожили 12 воздушных целей врага (три самолета, три БПЛА, вертолет и пять крылатых ракет). Ударная авиация Воздушных сил под прикрытием истребителей нанесла сокрушительные ракетно-бомбовые удары по колоннам техники и скоплениям войск оккупантов.