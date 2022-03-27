На 27 марта в Украине согласованы два гуманитарных коридора для Донецкой и Луганской областей.

Об этом на брифинге сообщила министр по вопросам реинтеграции территорий Ирина Верещук.

Донецкая область

из города Мариуполь в город Запорожье на собственном автотранспорте. Также согласована централизованная эвакуация мариупольцев на автобусах из города Бердянск.

Место сборов без изменений – улица Мелитопольское шоссе, 27, возле городского спорткомплекса. По словам Ирины Верещук, 15 автобусов отправятся из города Запорожья по маршруту. Время их прибытия к месту сбора будет зависеть от скорости прохождения блока постов оккупантов.

Ирина Верещук напомнила, что по адресу улица Мелитопольское шоссе, 87б в городе Бердянск для мариупольцев работает бесплатная дозаправка. Также в городе Бердянск работают гуманитарные штабы для помощи мариупольцам.

Контакты гуманитарных штабов:

3-62-76, 3-52-52

0975515917

0504397529.

Также для получения необходимой помощи мариупольцы могут обращаться по телефонам колл-центра в городе Запорожье:

(095) 220-41-11

(067) 220-41-12

0800-503-508

Луганская область

из города Рубежное в Бахмут. Эвакуация будет проходить по улицам Киевская, Школьная, Харьковская, Солнечная, Славянская, Хлебозаводская, Шевченко, Сосюры и район железнодорожного вокзала города.

Также будут пытаться достать людей из хранилища под развалинами хлебозавода и хранилища школы №5.

Ирина Верещук заверила, что Украина продолжает работу над другими маршрутами и слышит все обращения граждан. Также украинская сторона делает все возможное, чтобы российские захватчики перестали стрелять и пропустили гуманитарный комвой.