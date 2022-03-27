Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 32 день войны
Убили Убили
139 детей
Ранили Ранили
>205 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
> 925 взрослых
Факты / Украина

27 марта будут работать два гуманитарных коридора для Донецкой и Луганской областей — Верещук

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
27 марта будут работать два гуманитарных коридора для Донецкой и Луганской областей — Верещук

На 27 марта в Украине согласованы два гуманитарных коридора для Донецкой и Луганской областей.

Об этом на брифинге сообщила министр по вопросам реинтеграции территорий Ирина Верещук.

Донецкая область

  • из города Мариуполь в город Запорожье на собственном автотранспорте. Также согласована централизованная эвакуация мариупольцев на автобусах из города Бердянск.

Место сборов без изменений – улица Мелитопольское шоссе, 27, возле городского спорткомплекса. По словам Ирины Верещук, 15 автобусов отправятся из города Запорожья по маршруту. Время их прибытия к месту сбора будет зависеть от скорости прохождения блока постов оккупантов.

Ирина Верещук напомнила, что по адресу улица Мелитопольское шоссе, 87б в городе Бердянск для мариупольцев работает бесплатная дозаправка. Также в городе Бердянск работают гуманитарные штабы для помощи мариупольцам.

Контакты гуманитарных штабов:

  • 3-62-76, 3-52-52
  • 0975515917
  • 0504397529.

Также для получения необходимой помощи мариупольцы могут обращаться по телефонам колл-центра в городе Запорожье:

  • (095) 220-41-11
  • (067) 220-41-12
  • 0800-503-508

Луганская область

  • из города Рубежное в Бахмут. Эвакуация будет проходить по улицам Киевская, Школьная, Харьковская, Солнечная, Славянская, Хлебозаводская, Шевченко, Сосюры и район железнодорожного вокзала города.

Также будут пытаться достать людей из хранилища под развалинами хлебозавода и хранилища школы №5.

Ирина Верещук заверила, что Украина продолжает работу над другими маршрутами и слышит все обращения граждан. Также украинская сторона делает все возможное, чтобы российские захватчики перестали стрелять и пропустили гуманитарный комвой.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка