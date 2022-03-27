Для спасения свободы ее нужно вооружать — Зеленский

Только объединив усилия, мир может остановить кровопролитную войну в Украине, которую развязала путинская Россия.

Об этом вечером 27 марта заявил президент Владимир Зеленский. Он выступил перед миллионами зрителей Международного благотворительного концерта-телемарафона Save Ukraine.

– Все человечество думает, что сделать с Россией… Народы, выступающие единогласно, могут вместе остановить эту войну, – подчеркнул президент.

Владимир Зеленский также перечислил важные пункты, необходимые для установления мира. Он подчеркнул, что для спасения свободы ее нужно вооружать.

– Первое: спасти Украину и свободу в мире. Это русская война против воли и свободы. Второе: нужно вооружить свободу реактивными самолетами, наступательным вооружением. Третье: больше санкций против России, против российской нефти, против российских банков, против нападения на наше общее здание. от российских войск, – заявил Владимир Зеленский.

Свое выступление президент Украины завершил словами Свобода не умирает, а также призвал показать “одному мужчине в Москве”, что других вариантов нет.