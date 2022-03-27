Российские войска продолжают перемещаться на территорию Беларуси. А часть белорусских подразделений по-прежнему остается на полигонах.

Такие данные обнародовал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

– Продолжается перемещение подразделений РФ на территорию Республики Беларусь… Часть подразделений Вооруженных сил Беларуси продолжает находиться на полигонах, – отмечается в оперативной сводке.

По информации Генерального штаба ВСУ, РФ продолжает перебрасывать войска в Беларусь с целью ротации тех подразделений, которые понесли существенные потери в войне в Украине, для усиления группировок, пополнения запасов продовольствия, топлива и боеприпасов, а также для проведения эвакуации раненых и больных солдат.

Что касается разных направлений боевых действий, то на Полесье враг под прикрытием огня авиации и артиллерии продолжает закрепляться на уже занятых позициях и готовится к ротации.

На Северском направлении путинские войска продолжают блокаду города Славутич и не отказываются от планов взять под контроль Чернигов. А в районах сел Лукьяновка и Рудницкое (Киевская область) захватчики понесли потери и отошли.

На Слобожанском направлении враг пытается перегруппироваться в районе Сум. А вблизи Харькова войска РФ сосредоточили свои усилия на восполнении потерь. В районе города Славянск (Донецкая область) российские захватчики осуществляют укрепление инженерного оборудования позиций.

В Генштабе ВСУ подтвердили, что украинской армии удалось освободить населенные пункты Тростянец (Сумская область) и Гусаровка (Харьковская область).

На Донецком направлении враг пытается захватить Попасную, Рубежное, Северодонецк и Мариуполь, но успехов не добился. Кроме того, войска РФ предприняли неудачную попытку штурма Красногоровки, где понесли потери.

В Таврическом операционном районе враг пытается подавить очаги сопротивления на временно занятых территориях Украины. Для этого используются силы Росгвардии.

– Украинские воины продолжают эффективное противостояние российским захватчикам, отражают вражеские атаки и постепенно освобождают временно занятые врагом территории по отдельным направлениям, — подчеркнули в Генштабе ВСУ.

Стоит отметить, что с начала полномасштабного вторжения в Украину войска РФ потеряли около 16,6 тыс. военнослужащих, 582 танка, 121 самолет, 127 вертолетов и сотни единиц другой техники.

Источник: Генеральный штаб ВСУ