Индия закупку угля у России, несмотря на войну в Украине

Министр металлургической промышленности Индии Рамчандра Прасад Сингх заявил на конференции в Нью-Дели, что его страна продолжит импорт коксующегося угля у России и даже удвоит его, несмотря на войну, развязанную этой страной в Украине.

– Мы движемся в направлении импорта коксующегося угля из России. Индия планирует удвоить импорт российского коксующегося угля, ключевого компонента в производстве стали, – цитирует министра Sky News.

Он также уточнил, что Индия уже импортировала 4,5 миллиона тонн угля, – однако не сообщил период, в течение которого это произошло.

– Однако бесперебойные поставки коксующегося угля из России пострадали, – сказал Сингх, вероятно, намекая на войну.

Напомним, что Индия является крупным покупателем товаров РФ – от сырья и до оружия. Эта страна воздержалась при голосовании в Организации Объединенных Наций по вопросу российского вторжения на территорию Украины.