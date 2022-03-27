Израиль твердо стоит на стороне народа Украины – премьер-министр Беннет

В воскресенье, 27 марта, премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что Израиль “твердо стоит на стороне Украины”.

Об этом он сказал в комментарии изданию CNN.

Беннет добавил, что Израиль делает все возможное, чтобы помочь положить конец этой войне, а также напомнил о создании в Украине полевого госпиталя для оказания помощи раненым.

– Что касается войны в Украине, Израиль твердо стоит на стороне народа Украины и намерен продолжать наши усилия, чтобы помочь уменьшить страдания и положить конец кровопролитию. Мы уже направили лучшие медицинские бригады для создания самого передового в Украине полевого госпиталя на западной стороне. Мне сообщили, что они уже позаботились и вылечили более 500 пациентов, – сказал он.

Премьер Израиля отметил, что гордится действиями своей страны, которая пытается помочь прекращению войны, развязанной Российской Федерацией против Украины.