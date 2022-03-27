Украинские войска начали тактические наступательные действия на территории Сумской и Харьковской областей. Наступление наших защитников в Киевской и Херсонской области продолжается.

Об этом на брифинге 27 марта заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Он также назвал две главные задачи, которые пытается выполнить враг по состоянию на 32-е сутки полномасштабного вторжения.

– Первая задача – это окружить наши войска в зоне ООС, “добить” Мариуполь и удержать оборону в районе Херсона. Если падет оборона на юге, положение вокруг Мариуполя для врага значительно ухудшится, – подчеркнул Алексей Арестович.

Он также добавил, что ближайшие одну-две недели будут неравномерными: будут сообщения как и о победах, так и о непростых боях для украинских защитников.

Поскольку сейчас ВСУ на многих участках пошли в контрнаступление, это также означает, что будет много пленных.

Алексей Арестович призвал не забывать, что Украина является европейской нацией, которая уважает международное право, поэтому нельзя допустить издевательств над пленными — это военное преступление.