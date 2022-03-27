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Факты / Украина

Не бросим раненых и убитых: защитники Мариуполя отказались уходить из города

Анастасия Гевко редактор ленты
Не бросим раненых и убитых: защитники Мариуполя отказались уходить из города

Президент Украины Владимир Зеленский Заявил, что дал украинским защитникам выбор, но они не захотели уходить из осажденного Мариуполя.

– Я им дал это право выбора. Они сказали: “Мы не можем. Тут раненные люди. Мы не бросим раненых”. Мало того, они сказали: “Мы не бросим убитых”. Чтобы вы поняли: в городе валяются трупы на дорогах, на тротуарах. Просто валяются трупы – их никто не убирает – российских солдат и граждан Украины. Всех, – подчеркнул Зеленский в интервью росСМИ.

Он уточнил, что поэтому военные защищают город, защищают раненых и защищают мертвых, которых они хотят похоронить. 

– Нам не дали вывезти ни трупы, ни раненых, никого. Я не знаю, везут ли они русских солдат – в другую сторону, куда они вывозили наших детей. Это мне неизвестно. Информация разная, и она тоже имеет блуждающий характер, с точки зрения правды и справедливости, поэтому я не готов подписаться под этими словами. Но все остальное, что вы услышали, это правда, – сообщил Владимир Зеленский.

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