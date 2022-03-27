Президент Украины Владимир Зеленский Заявил, что дал украинским защитникам выбор, но они не захотели уходить из осажденного Мариуполя.

– Я им дал это право выбора. Они сказали: “Мы не можем. Тут раненные люди. Мы не бросим раненых”. Мало того, они сказали: “Мы не бросим убитых”. Чтобы вы поняли: в городе валяются трупы на дорогах, на тротуарах. Просто валяются трупы – их никто не убирает – российских солдат и граждан Украины. Всех, – подчеркнул Зеленский в интервью росСМИ.

Он уточнил, что поэтому военные защищают город, защищают раненых и защищают мертвых, которых они хотят похоронить.