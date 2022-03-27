Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил о том, что вместе с командой попал под обстрел российских агрессоров возле Чернигова 26 марта. Они ехали на автобусе и перевозили гуманитарную помощь для жителей и защитников Черниговщины.
Он отметил, что несколько человек получили ранения.
– Мы с гуманитарной миссией ехали в Чернигов, чтобы помочь городу, фактически окруженному. Но мы были обстреляны врагом, обстреляли наш транспорт. К счастью, все живы. Есть несколько ребят, которые ранены, – рассказал Марцинкив у себя в Facebook в воскресенье, 27 марта.
Мэр Ивано-Франковска выразил благодарность водителю за профессионализм – ведь он приложил максимум усилий, чтобы удалось “легко отделаться”.
– 26 марта для нас – новый день рождения, – подчеркнул Марцинков. – Возле меня ребята, с которыми мы доставили помощь черниговцам. Если бы не они, не их профессионализм, ваш покорный слуга здесь бы уже не сидел. Спасибо также нежинскому мэру, который помог нам с эвакуацией, потому что наш автобус вышел из строя: из-за обстрелов он почти как решето.