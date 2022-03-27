Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил о том, что вместе с командой попал под обстрел российских агрессоров возле Чернигова 26 марта. Они ехали на автобусе и перевозили гуманитарную помощь для жителей и защитников Черниговщины.

Он отметил, что несколько человек получили ранения.

– Мы с гуманитарной миссией ехали в Чернигов, чтобы помочь городу, фактически окруженному. Но мы были обстреляны врагом, обстреляли наш транспорт. К счастью, все живы. Есть несколько ребят, которые ранены, – рассказал Марцинкив у себя в Facebook в воскресенье, 27 марта.

Мэр Ивано-Франковска выразил благодарность водителю за профессионализм – ведь он приложил максимум усилий, чтобы удалось “легко отделаться”.