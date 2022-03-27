Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 32 день войны
Убили Убили
139 детей
Ранили Ранили
>205 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
> 925 взрослых
Факты / Происшествия

Новый день рождения: мэр Ивано-Франковска попал под обстрел около Чернигова

Анастасия Гевко редактор ленты
Новый день рождения: мэр Ивано-Франковска попал под обстрел около Чернигова

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил о том, что вместе с командой попал под обстрел российских агрессоров возле Чернигова 26 марта. Они ехали на автобусе и перевозили гуманитарную помощь для жителей и защитников Черниговщины.

Он отметил, что несколько человек получили ранения.

– Мы с гуманитарной миссией ехали в Чернигов, чтобы помочь городу, фактически окруженному. Но мы были обстреляны врагом, обстреляли наш транспорт. К счастью, все живы. Есть несколько ребят, которые ранены, – рассказал Марцинкив у себя в Facebook в воскресенье, 27 марта.

Мэр Ивано-Франковска выразил благодарность водителю за профессионализм – ведь он приложил максимум усилий, чтобы удалось “легко отделаться”.

– 26 марта для нас – новый день рождения, – подчеркнул Марцинков. – Возле меня ребята, с которыми мы доставили помощь черниговцам. Если бы не они, не их профессионализм, ваш покорный слуга здесь бы уже не сидел. Спасибо также нежинскому мэру, который помог нам с эвакуацией, потому что наш автобус вышел из строя: из-за обстрелов он почти как решето.

Читайте
Ракетные удары по Львову и освобождение населенных пунктов: что происходит на 32-е сутки войны в Украине (онлайн)

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка