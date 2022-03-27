Российские войска обстреляли своих же солдат в Луганской области.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отчитался в ночном своде за 26 марта.

— В Попасной, при поддержке артиллерии, пытался провести штурмовые действия, успеха не имел, понес потери. Минометным огнем из-за отсутствия взаимодействия произвел обстрел собственных позиций, — говорится в сообщении.

В целом, на Донбассе враг не прекращает свою активность.

Так, на Донецком направлении противник продолжает перегруппировку и наращивание ударных группировок для возобновления наступательных действий с целью выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Основные усилия сосредотачиваются на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное, выходе в районы населенных пунктов Угледар, Новотроицкое, а также захвате города-героя Мариуполя.

В Рубежном, при поддержке артиллерии, удерживает занимаемые позиции в северной и северо-западной частях города.

В направлении населенного пункта Красногоровка предпринимал попытки начать штурмовые действия. Удачи не имел. Потерпел и отошел.

Это не в первый раз, когда русская армия ведет огонь по своим позициям. Так, 24 марта российский вертолет обстрелял свои же позиции в Харьковской области.

После этого появлялись сообщения, что деморализованный враг под Запорожьем устроил бунт, в результате которого 70 оккупантов отказались воевать против ВСУ.

Фото: Генштаб ВСУ

Источник: Генштаб ВСУ