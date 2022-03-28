Украинские военные продолжают бороться с врагами на Донецком и Луганском направлениях. В течение этих суток военнослужащие ООС успешно отбили пять атак российских захватчиков.

Об этом сообщила пресс-служба Операции объединенных сил. 27 марта украинские защитники уничтожили 2 танка, БМП и автомобиль противника.

— В целом, в течение текущей недели подразделения группировки Объединенных сил отбили 63 вражеские атаки, — отметили в пресс-службе.

Украинские защитники за неделю уничтожили 80 танков, 72 единицы бронированной и 48 автомобильной техники, 19 артиллерийских систем, 7 беспилотных летательных аппаратов, 14 самолетов, вертолет и патрульный катер противника. Также, воины ООС уничтожили современный российский комплекс радиоэлектронной борьбы “Леер-3” и захватили пять БМП-3 оккупантов.

В то же время Министерство обороны Великобритании ранее также предоставило определенные данные по ситуации в зоне боевых действий.

Там считают, что, вероятно, российские войска концентрируют свои усилия, чтобы попытаться окружить украинские силы, которые противостоят сепаратистским регионам на востоке страны, продвигаясь со стороны Харькова на севере и Мариуполя на юге.

По состоянию на 12.00 27 марта в Луганской области ВСУ пытались выбить российскую армию из Рубежного и Попасной, где оккупанту частично удалось закрепиться. В Донецкой области враг обстреливал Светлодарскую территориальную общину.

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Источник: ООС, Минобороны Великобритании, Генштаб ВСУ