Вражеские российские ракеты летели не по Львову, а в направлении президента США Джо Байдена.

Об этом сообщили в командовании Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

— Второй день подряд российский преступный режим прибегает к воздушному террору – по мирным украинским городам летят десятки крылатых и баллистических ракет. Пуски производятся с моря, суши и воздуха из-за пределов территории Украины, — говорится в сообщении.

В Воздушных силах сообщили, что за 26 марта шесть таких ракет российские оккупанты выпустили по Львову, попав в базу хранения горючего и по территории бронетанкового завода.

– Впрочем, понятно, почему именно Львов стал ныне мишенью Путина. Это красноречивая политическая пощечина Президенту США, который в то время находился в каких-то 10 минутах полета ракет оккупантов от атакованного Львова. После такого поступка кремлевского фюррера самое время принять решение и передать Украине современные зенитные ракетные комплексы западного производства, а также самолеты F-15, F-16 или F-18! Чтобы украинские защитники неба на уровне сражались с превосходящими силами противника, как в количестве, так и в технологичности вооружения, — говорится в сообщении.

В командовании Воздушных сил ВСУ заявили, что сами могут закрыть небо, но им необходимо оружие.

Военные также отчитались, что за 26 марта ВС ВСУ сбили всего один самолет оккупантов.

— Это потому, что враг существенно снизил авиационную активность в воздушном пространстве Украины и наносит массированные ракетные удары, — объяснили в командовании.

В то же время для проведения воздушной разведки и доразведки объектов, по которым были нанесены удары ракет, оккупанты активно используют беспилотные летательные аппараты разных типов: от оперативно-тактического уровня – до квадрокоптеров, которые все больше уничтожаются украинским ПВО, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

— Поэтому в течение суток, кроме упомянутого самолета, Воздушные Силы уничтожили по меньшей мере 12 БпЛА разных типов, 2 крылатые ракеты, — говорится в сообщении.

Были упомянуты и хорошие новости от десантно-штурмовых войск: в течение 26 марта воины одной из бригад ДШУ из переносных ракетных комплексов сбили три крылатых ракеты врага.

— Активные действия в небе продолжают авиация Воздушных Сил, истребители патрулируют воздушное пространство, осуществляя перехват воздушных целей, истребительное прикрытие войск и объектов. Ударная авиация продолжает наносить удары по войскам рашистов на определенных направлениях, — резюмировали военные.

Напомним, 25-26 марта президент США Джо Байден находился в польской столице Варшаве. Именно 26 марта он выступал с речью о поддержке Польши и Украины.

Источник: Командование Воздушных сил ВСУ