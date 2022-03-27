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Факты / Мир

РФ предложила отдать трупы российских солдат в мусорных пакетах – Зеленский

Анастасия Гевко редактор ленты
розбита техніка РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Москва предложила мусорные мешки для передачи ей трупов российских солдат.

– Я поэтому думаю, что они не хотят показывать, что с трупами… Мы хотим их передать, мы хотим отдавать. Мы не хотим держать трупы, вы же это прекрасно понимаете. Мы хотим, чтобы они уехали. Они сначала отказывались, потом там еще что-то. Потом какие-то мешки нам предлагали…Слушайте, даже когда собака или кошка умирает, так не поступают. Это в общем, как… Это мусорные пакеты, – сообщил Зеленский в интервью представителям росСМИ.

Президент с сочувствием отозвался о родителях погибших российских солдат, которым ничего не рассказывают.

Он подчеркнул, что при том, что Украина воюет с Россией и ненавидит ее за то, что она сделала, мусорные пакеты – это не правильно.

– Почему это страшно все? Я вам скажу. Страшно потому что, когда отношение такое к своим, то какое же отношение ко всем другим? А мы точно не свои для правительства России. Вот это страшно, – резюмировал президент.

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