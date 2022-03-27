Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Москва предложила мусорные мешки для передачи ей трупов российских солдат.

– Я поэтому думаю, что они не хотят показывать, что с трупами… Мы хотим их передать, мы хотим отдавать. Мы не хотим держать трупы, вы же это прекрасно понимаете. Мы хотим, чтобы они уехали. Они сначала отказывались, потом там еще что-то. Потом какие-то мешки нам предлагали…Слушайте, даже когда собака или кошка умирает, так не поступают. Это в общем, как… Это мусорные пакеты, – сообщил Зеленский в интервью представителям росСМИ.

Президент с сочувствием отозвался о родителях погибших российских солдат, которым ничего не рассказывают.

Он подчеркнул, что при том, что Украина воюет с Россией и ненавидит ее за то, что она сделала, мусорные пакеты – это не правильно.