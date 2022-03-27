Российские захватчики могли насильно вывезти в РФ уже около 40 тыс. украинцев

Российские захватчики могли вывезти около 40 тыс. украинцев с временно захваченных территорий.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

— Оккупант цинично тысячами похищает людей из зон боевых действий или временно оккупированных территорий, вывозит в неизвестном направлении – по квази-гуманитарным коридорам, которые сам создает без согласования с Украиной, — объяснила она.

По словам Верещук, Россия создает альтернативную так называемую гуманитарную реальность и пытается проложить собственные якобы “эвакуационные маршруты” для мариупольцев в Россию.

Поскольку в большинстве своем горожане не хотят “спасаться” на территории агрессора, то российские войска насильно вывозят мирных граждан вглубь оккупированных территорий или в саму Россию. Ирина Верещук подчеркнула, что речь уже идет о десятках тысяч принудительно переселенных таким образом украинцев.

Также Ирина Верещук добавила, что по похожей схеме враг действует и на временно захваченной части Киевщины, пытаясь насильно вывозить людей в Беларусь.

В то же время очевидцы сообщают, что в больнице им. Вишневского в оккупированном Донецке сейчас находятся дети без родителей. Их вывезли российские захватчики из Мариуполя.

Кроме того, по словам местных жителей, в Донецке в двух школах и гимназии находятся украинцы, которых российские военные увезли из разрушенного Мариуполя.

Так, в школе №31 сейчас находятся около 250 мариупольчан. Но они не постоянно там живут, они только ночуют. Если у кого-нибудь из них не находятся родственники в Донецке, которые могут их забрать, то людей вывозят в Таганрог, в Россию, забирая документы и телефоны, которые потом возвращают не всем.