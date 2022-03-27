Россия с моря выпустила в сторону Одессы две ракеты – обе сбила ПВО

Российские войска утром 27 марта с моря запустили две ракеты по Одесской области, но ни одна не попала в цель.

Противовоздушная оборона успешно сбила обе вражеские ракеты, сообщили в оперативном командовании Юг.

– Система обороны Одесской области настроена четко и готова противодействовать любым провокациям противника, – отмечают в командовании.

Такими обстрелами россияне пытаются проводить воздушную разведку береговой полосы и оказывать психологическое давление на население прибрежных районов.

Три дня тому назад Россия пыталась обстреливать Одессу из корабельной артиллерии.

К счастью, все снаряды упали в Черное море. Еще одну ракету враг выпустил по Одесской области, но она была сбита украинской противовоздушной обороной.