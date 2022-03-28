В Украине по состоянию на 27 марта для Донецкой и Луганской областей сработали все гуманитарные коридоры.

Об этом сообщила вицепремьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время брифинга. Всего из городов удалось эвакуировать 1 100 человек.

Донецкая область:

из города Мариуполь в город Запорожье на собственном автотранспорте добрались 586 человек.

15 автобусов для эвакуации из Бердянска прибыли на блокпост перед городом и завтра утром будут ждать в месте сбора — вул. Мелитопольское шоссе 27.

Верещук напомнила, что бесплатно дозаправить машины мариупольцы могут в Бердянске по адресу: улице Мелитопольское шоссе, 87 Б. Для получения необходимой помощи и убежища в городе Бердянск мариупольцам необходимо обращаться к гуманитарному штабу.

Контакты гуманитарных штабов:

3-62-76, 3-52-52

097 551 59 17

050 439 75 29.

Также для получения необходимой помощи мариупольцы могут обращаться по телефонам колл-центра в городе Запорожье:

(095)220-41-11

(067)220-41-12

0800-503-508

Луганская область:

из Рубежного, Лисичанска, Попасной и Северодонецка в Бахмут эвакуировали 513 человек.

Благодаря героизму патрульных полиции Луганской области удалось спасти наших людей из убежища под развалинами хлебозавода и из убежища школы №5.

— Завтра планируем продолжить работу на Мариупольском направлении и запустить коридоры в Сумскую область, — добавила она.

Также Верещук вновь отметила, что российские войска продолжают милитаризировать Зону отчуждения и ЧАЭС. Это вызывает серьезный риск повреждений защитных сооружений над станцией. Кроме этого, оккупанты держат в заложниках персонал станции и не дают тушить пожары.

Поэтому Украина официально просит Совбез ООН обеспечить демилитаризацию Зоны отчуждения и ввести на этой территории специальную миссию ООН для устранения риска повторения аварии на ЧАЭС.