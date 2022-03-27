Вопрос территориальной целостности и суверенитета для Украины является принципиальным. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

— Любые фейковые референдумы в ОРДЛО о присоединении к РФ не будут признаны Украиной и миром. А попытки россиян таким образом поднять ставки, подорвать украинский суверенитет все равно не достигнут успеха. Для Украины вопрос территориальной целостности и суверенитета – принципиальный, — отметил он.

Кроме того, Министерство иностранных дел Украины также прокомментировало заявления о “референдуме” и возможном присоединении “ЛНР” к составу Российской Федерации.

— Ни одна страна мира не признает насильственное изменение международно признанных границ нашего государства. Зато Россия получит еще более решительный ответ международного сообщества, которое ускорит ее падение в пропасть глобальной изоляции, — отметили в ведомстве.

Ранее лидер так называемой ЛНР Леонид Пасечник заявил о намерении провести на оккупированных территориях Луганской области референдум о вхождении в состав РФ.

Со своей стороны РФ добивается от Украины признания статуса “ДНР” и “ЛНР” как отдельных, независимых от Украины, территорий.

Источник: Андрей Ермак