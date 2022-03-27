В ряде областей Украины ночь с 26 на 27 марта прошла относительно спокойно за исключением сигналов о воздушных тревогах.

Между тем в Киевской области эпицентром событий остаются общины Бучанского района — Макаровская, Бучанская, Ирпенская, Гостомельская. Обстрелы и бои продолжаются в населенных пунктах вдоль Житомирской трассы.

Украинские защитники обороняют Чернигов. За прошедшие сутки российские войска обстреляли окрестности города с дальних расстояний. Характер разрушений уточняется.

Обстрелы Харькова захватническими войсками с дальних расстояний продолжались и ночью. Вечером 26 марта снова обстреляли Источник нейтронов, повреждения еще не установили. ВСУ зачищают освобожденные территории в области, продолжаются бои в Изюмском направлении.

В Волынской области вечером 26 марта силы противовоздушной обороны в небе над областью сбили три ракеты, выпущенные из Беларуси.

Также накануне вечером российские войска нанесли два ракетных удара по Львову, в результате чего пострадали база хранения топлива и бронетанковый завод. В Ровенской области возник пожар из-за ракетного удара в нефтебазу. Огонь локализовали. Ущерб устанавливается, жертв нет.

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В Луганской области ВСУ пытаются выбить российскую армию из Рубежного и Попасной, где оккупантам частично удалось закрепиться. В некоторых районах этих городов продолжаются уличные бои. В Попасной при поддержке артиллерии враг пытался осуществить штурм, однако понес потери.

Повреждена в результате обстрелов школа в селе недалеко от Лисичанска, инфраструктура станции скорой помощи в Северодонецке и два оптовых склада города. В результате действий агрессора пострадали два человека, спасены из-под завалов – четыре.

В Донецкой области ночью под обстрелами была Светлодарская территориальная община: в поселке Зайцево (Жованка) во время обстрела окрестностей загорелась трава, камыши. Повреждены несколько нежилых помещений. Пожар местные ликвидировали самостоятельно. Пострадавших нет.

В Херсонской области продолжаются интенсивные бои в территориальной общине Нововоронцовка, территорию которой заняли ВСУ. Обстрелы продолжаются с обеих сторон.

Кроме того, бой продолжается в районах, находящихся возле Николаевской области, а именно в Станиславе и Большой Александровке. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Широкомасштабная война России против Украины длится уже 32-й день. Российские войска обстреливают украинские города, жилые дома и другую инфраструктуру.