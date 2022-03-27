В Харькове российские захватчики повредили здание ядерной установки Источник нейтронов

В Харькове в результате очередного обстрела российских агрессоров оказалась повреждена ядерная подкритическая установка Источник нейтронов.

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины сообщила, что значительные повреждения получила теплоизоляционная обшивка здания, а также – что зафиксировано частичное осыпание материалов облицовки в экспериментальном зале установки.

– Персонал продолжает осмотр зданий, сооружений и оборудования установки для идентификации всех повреждений, – сказано в заявлении инспекции, опубликованном на странице в Facebook в воскресенье, 27 марта.

Подчеркивается, что остается высокой вероятность новых повреждений ядерной установки – это связано с постоянными обстрелами войск страны-агрессора данного района.

При этом персонал пытается принимать меры по устранению последствий боевых действий РФ и продолжает поддерживать оборудование ядерной установки в работоспособном состоянии – насколько это возможно во время постоянных обстрелов и бомбардировок.

В ГИЯРУ в очередной раз подчеркивают, что Источник нейтронов, как и любая другая ядерная установка, не рассчитана на эксплуатацию в условиях боевых действий.

– Продолжение обстрелов площадки может привести к тяжелым радиационным последствиям с загрязнением близлежащих территорий, – предупредили там.

О том, что ядерная установка Источник нейтронов в Харькове попала под обстрел, стало известно 26 марта.

Но тогда возможности оценить масштабы повреждений не было из-за боевых действий.

10 марта в результате бомбардировки РФ были повреждены линии электроснабжения.

Уточняется, что это заставило прекратить электропитание установки, оно до сих пор не восстановлено.