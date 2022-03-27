Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 32 день войны
Убили Убили
139 детей
Ранили Ранили
>205 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
> 925 взрослых
Факты / Украина

Во Львове потушили пожар на базе хранения топлива после вражеского ракетного удара

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Во Львове потушили пожар на базе хранения топлива после вражеского ракетного удара

Во Львове потушили пожар на территории одного из промышленных предприятий для хранения топлива. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели напомнили, что 26 марта около 16.30 во Львове в результате вражеского обстрела возник пожар на нефтебазе. Утром 27 марта в 05.02 пожар локализовали, а в 06.49 – ликвидировали.

Во Львове потушили пожар на базе хранения топлива после вражеского ракетного удара / 5 фотографий

26 марта российские военные нанесли авиаудары по Львову. В результате бомбежек пострадали объекты критической инфраструктуры. Также известно о по меньшей мере пятерых раненых людях.

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что 26 марта было несколько попаданий вражеских ракет. Первое – в нефтебазу, в самом городе Львове, в жилом квартале.

Второе – в объект оборонной структуры, завод, который находится в жилом массиве. По каждому из этих объектов были нанесены по два удара.

Мэр Львова Андрей Садовой напомнил, что за последнюю неделю это уже вторая попытка российских захватчиков атаковать город. По его словам, разрушения достаточно серьезные. Ударная волна повредила детский сад и школу.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка