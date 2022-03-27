Во Львове потушили пожар на территории одного из промышленных предприятий для хранения топлива. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели напомнили, что 26 марта около 16.30 во Львове в результате вражеского обстрела возник пожар на нефтебазе. Утром 27 марта в 05.02 пожар локализовали, а в 06.49 – ликвидировали.

Во Львове потушили пожар на базе хранения топлива после вражеского ракетного удара / 5 фотографий

26 марта российские военные нанесли авиаудары по Львову. В результате бомбежек пострадали объекты критической инфраструктуры. Также известно о по меньшей мере пятерых раненых людях.

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что 26 марта было несколько попаданий вражеских ракет. Первое – в нефтебазу, в самом городе Львове, в жилом квартале.

Второе – в объект оборонной структуры, завод, который находится в жилом массиве. По каждому из этих объектов были нанесены по два удара.

Мэр Львова Андрей Садовой напомнил, что за последнюю неделю это уже вторая попытка российских захватчиков атаковать город. По его словам, разрушения достаточно серьезные. Ударная волна повредила детский сад и школу.