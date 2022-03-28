Украина хочет подписать с РФ договор о зеркальном уважении к языкам и истории

Президент Владимир Зеленский сообщил, что хочет подписать договора со всеми странами-соседями о взаимном уважении к истории, языкам и культурным ценностям друг друга. Он уточнил, что этот вопрос обсуждается и в переговорах с Российской Федерацией.

– Российский язык обсуждается (на переговорах с Россией – Ред.) с точки зрения уважения к языкам народов соседей. Меня интересует такой договор. Я хочу его подписать со всеми соседними странами. Меня интересует Россия, Венгрия, Польша, Румыния… У нас много разных исторических вопросов, много национальных меньшинств. И этот договор будет достаточным для уважения тех или иных языков внутри нашей страны, так и вне ее. Поэтому я уверен, что вопрос языка уйдет с повестки. Потому что будет решен таким договором, – сказал Зеленский в интервью российским журналистам.

Он уточнил, что хотел бы, чтобы ушли “игры” по поводу какого-то закрытия школ в Украине или других вопросов.

– Хотите русскую школу? Хотите обучаться на русском? Пожалуйста. Но с условием: вы открываете у нас, мы открываем у вас. Что-то вы издаете здесь, значит мы – там. Отношение, какое хотите к русскому языку – это ваш язык, государственный язык РФ. Все должно быть справедливо. Уважайте нас и наш язык государственный украинский. И все. Не нужно говорить, что это “недоязык” или что это язык неграмотных людей, – добавил президент.

Украинский глава выразил уверенность, что украинский народ примет это, если захочет, и сообщил, что по этому вопросу будет проходить голосование среди народных избранников.

Комментируя “ультиматум” РФ по поводу введения российского языка в Украине как второго государственного президент подчеркнул, что “каждый последующий день войны ставит, в принципе, под вопрос понимание среди украинского населения, что такое этот российский язык”.