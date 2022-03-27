Российские войска обстреливают Луганскую область. Они повредили 11 домов, а в Попасной из миномета расстреляли свои позиции.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, три многоэтажки и восемь частных домов в результате российских обстрелов повреждены в Северодонецке, Лисичанске и Рубежном.

Также попали под обстрел школа в селе недалеко от Лисичанска, инфраструктура станции скорой помощи в Северодонецке и два оптовых склада города. В результате российских обстрелов пострадали два человека, спасли из-под завалов – четверо.

Украинские войска продолжают выбивать российскую армию из Рубежного и Попасной, в некоторых районах этих городов продолжаются уличные бои. В Попасной при поддержке артиллерии захватчики пытались совершить штурм, однако понесли потери, обстреляв минометным огнем собственные позиции.

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Также Сергей Гайдай добавил, что из-за постоянных обстрелов без электроэнергии остались 95 312 потребителей: обесточены 32 населенных пункта области – 12 частично и 20 полностью. Газа нет в 27 населенных пунктах (это около 41 тыс. абонентов) – в 23 полностью и в 5 частично.

Отсутствует водоснабжение в городах Рубежное и Попасная, частично ограничена подача воды на Золотое, села Горской общины. Проблемы с подачей воды есть также в Северодонецке и Лисичанске.

Широкомасштабная война России против Украины длится уже 32-й день. Российские войска продолжают обстреливать украинские города, жилые дома, школы, больницы.

Фото: Сергей Гайдай