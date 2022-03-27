За более месяца полномасштабной войны в Украине российские войска потеряли около 16,6 тыс. личного состава.

Задачи, которые ставили перед собой захватчики, не выполнены.

По данным Генштаба ВСУ, агрессор контролирует только отдельные пути, а не территории.

Факты ICTV предлагают вниманию интерактивную карту боевых действий, которая обновляется в режиме реального времени и условно отражает ситуацию в городах Украины.

Подробная карта войны в Украине в режиме онлайн на 27.03.2022

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По состоянию на 27 марта эпицентром событий в Киевской области остаются общины Бучанского района – Макаровская, Бучанская, Ирпенская, Гостомельская. Обстрелы и бои в населенных пунктах продолжались вдоль Житомирской трассы.

В Черниговской области продолжались оборонные бои вокруг областного центра. В частности, враг обстреливал окрестности города с дальних расстояний.

Так же действовали захватчики и в Харькове. В настоящее время Вооруженные силы Украины “зачищают” освобожденные территории в Харьковском районе. Продолжаются бои и в Изюмском направлении.

Силы противовоздушной обороны в небе над Волынской областью сбили три ракеты, выпущенные с территории Белоруссии.

До 06.49 27 марта во Львове продолжалась ликвидация пожара на территории одного из промышленных предприятий по хранению горючего.

Возгорание там произошло после обстрелов около 16.30 26 марта.

Еще одна вражеская ракета повредила бронетанковый завод.

Нанесли российские военные и ракетный удар по нефтебазе в Ровенской области.

В Луганской области ВСУ пытаются выбить российскую армию из Рубежного и Попасной, где оккупантам частично удалось закрепиться.

В некоторых районах этих городов продолжаются уличные бои. В Попасной при поддержке артиллерии враг пытался совершить штурм, однако понес потери.

Обстрелами повреждена школа в селе близ Лисичанска, инфраструктура станции скорой помощи в Северодонецке и два оптовых склада города.

В результате действий агрессора пострадали два человека. Четырех удалось спасти из-под завалов.

В Донецкой области враг обстреливал Светлодарскую территориальную общину.

В Нововоронцовке Херсонской области территорию которой заняли Вооруженные силы Украины, продолжаются обстрелы по обе стороны.

Потери техники РФ по состоянию на 27 марта таковы:

582 танка,

1 664 боевые бронированные машины,

294 единицы артиллерийских систем,

93 единицы реактивных систем залпового огня,

52 единицы средств противовоздушной обороны,

121 самолет,

127 вертолетов,

1 144 единицы автомобильной техники,

семь кораблей (катеров),

73 цистерны с горюче-смазочными материалами,

56 беспилотников оперативно-тактического уровня,

21 единицу специальной техники,

четыре пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов.

По состоянию на 26 марта в Киевской области агрессор обстрелял из Градов Бучанский район. Под ракетные обстрелы попала община Белогородки и Святопетровского. Продолжались бои в Макарове, Ирпене и Гостомеле.

В Сумской области российские военные совершили артобстрел пригорода областного центра. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Харьков враг обстреливал из оружия дальнего действия. Продолжались активные действия также на Изюмском направлении.

В Запорожской области захватчики безуспешно пытались вести штурмовые действия, не оставляя попыток нанести огневое поражение отдельным подразделениям теробороны и Вооруженных сил Украины. Однако значительное число представителей российской армии получили ранения.

В Луганской области все города находятся под контролем украинских военных, но под постоянными обстрелами РФ. В частности, продолжались бои в течение суток в Рубежном и Попасной.

В Марьинке Донецкой области враг разрушил более 30 частных домов. Три человека получили ранения, один ребенок погиб.

В результате обстрелов в Авдеевке ранения получили два человека и погиб один ребенок.

Применил агрессор также фосфорные боеприпасы в авдеевской промзоне.

В настоящее время Мариуполь находится в блокаде, но военные РФ контролируют только отдельные кварталы города.

Громкие взрывы раздавались в течение суток в Херсонской области на границе с Николаевской и Днепропетровской областями.

По состоянию на 25 марта российские оккупационные войска не смогли достичь своих целей – блокады Киева и выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Террористы продолжают пополнять свои потери путем формирования и отправления в Беларусь сводных подразделений из состава 37 омсбр (Кяхта), 5 отбр (Улан-Удэ) 36 армии, 38 омсбр (Екатеринославка) 35 армии, 40 отдельной бригады морской пехоты флота вооруженных сил РФ

На Полесье враг сосредотачивает усилия на обстрелах позиций ВСУ в районах н.п. Новая Буда, Наливайковка, Озерщина. Совершает перемещение подразделений, логистическое обеспечение, пытается закрепиться на захваченных рубежах. В районе Чернобыля развернут полевой лагерь группировки войск Восточного военного округа.

Вражеские войска продолжают удерживать ранее захваченные рубежи на Северском направлении, пытаются нарастить группировку и блокировать Чернигов. Не прекращают обстрелы инфраструктуры города. Идет воздушная разведка беспилотниками. Оккупанты пытаются снизить сопротивление украинцев распространением открыток.

Террористы пытались продвинуться в направлении Броваров — потерпели неудачу. Россияне перешли к обороне и пытаются укрепиться на занятых позициях.

На Слобожанском направлении россияне пытаются удержать позиции на подступах к Сумам и Харькову, восстанавливают потери в технике и живой силе. Террористы продолжают применять авиацию и артиллерию для уничтожения жилых кварталов городов. В районе города Изюм враг попытался прорвать обороны ВСУ с юга, в районе Каменки, его остановили в Тихоцком районе. Идет уничтожение вклинившегося врага.

На Донецком направлении противник продолжает восстановление потерь, перегруппировку подразделений с одновременным применением огня артиллерии и авиации по инфраструктуре мирных городов. Не отказывается от плана выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.

На временно занятых территориях на Юге продолжаются мероприятия по подготовке к установлению оккупационных властей, в том числе силами подразделений Росгвардии. Проведены мероприятия по изоляции железнодорожной станции Херсон.

Россияне наращивают корабельный состав флота в акватории Азовского моря. Зафиксирован проход по Керченскому проливу в северном направлении малого тральщика Валентин Пикуль, ракетного катера Набережные Челны и двух десантных катеров.

Напомним, что около 05.00 24 февраля российские войска по приказу президента РФ Владимира Путина атаковали Украину.

Известно, что вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.