В течение 31-х суток полномасштабной войны в Украине российские военные понесли немалые потери.
Однако военно-политическое руководство РФ не отказывается от продолжения совершения преступных действий.
Об этом сообщают в генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
На Донецком и Луганском направлениях группировка Объединенных сил отразила семь вражеских атак.
Украинские военные уничтожили:
- восемь танков,
- восемь единиц бронированной техники,
- три единицы автомобильной техники,
- один миномет.
Потери захватчиков в живой силе уточняются.
Группировка Воздушных сил Вооруженных сил Украины за предыдущие сутки поразила:
- один самолет,
- 12 беспилотников разных типов,
- две крылатые ракеты.
Враг потерял танки, беспилотники и самолет: как прошли 31-е сутки войны в Украине / 2 фотографии
Авиация воздушных сил была привлечена для истребительного прикрытия войск и объектов. Ударная авиация нанесла сокрушительные удары по определенным командованием целям и объектам оккупантов.