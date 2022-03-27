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Российские террористы 31 день войны
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Факты / Украина

Враг потерял танки, беспилотники и самолет: как прошли 31-е сутки войны в Украине

Татьяна Забожко редактор ленты
Знищена техніка РФ

В течение 31-х суток полномасштабной войны в Украине российские военные понесли немалые потери.

Однако военно-политическое руководство РФ не отказывается от продолжения совершения преступных действий.

Об этом сообщают в генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

На Донецком и Луганском направлениях группировка Объединенных сил отразила семь вражеских атак.

Украинские военные уничтожили:

  • восемь танков,
  • восемь единиц бронированной техники,
  • три единицы автомобильной техники,
  • один миномет.

Потери захватчиков в живой силе уточняются.

Группировка Воздушных сил Вооруженных сил Украины за предыдущие сутки поразила:

  • один самолет,
  • 12 беспилотников разных типов,
  • две крылатые ракеты.
Знищена техніка РФ
Знищена техніка РФ
Знищена техніка РФ
Знищена техніка РФ
Враг потерял танки, беспилотники и самолет: как прошли 31-е сутки войны в Украине / 2 фотографии

Авиация воздушных сил была привлечена для истребительного прикрытия войск и объектов. Ударная авиация нанесла сокрушительные удары по определенным командованием целям и объектам оккупантов.

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