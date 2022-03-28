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Факты / Украина

Вынесли технику и флаг: оккупанты обокрали Офис представительства президента Украины в Крыму

Наташа Тарчевська редактор ленты
Вынесли технику и флаг: оккупанты обокрали Офис представительства президента Украины в Крыму

Путинские оккупанты ворвались в помещение Офиса представительства президента Украины в Крыму. Кроме похищения документов и оргтехники они сняли государственный флаг Украины.

Соответствующую информацию 27 марта подтвердили в пресс-службе представительства. После случившегося не исключаются вероятные провокации со стороны российских военных.

— Стало известно о неправомерном проникновении оккупантов в наш офис в Херсоне: сломали двери, сняли государственный флаг и вероятно вынесли технику и документы, которые оставались в помещении Представительства. Соответствующие факты проверяются компетентными органами.

Также в представительстве добавили, что их работа в офисе на период боевых действий приостановлена. По состоянию на конец марта офис представительства президента Украины в Крыму работает дистанционно.

Жителей Херсона призывают не приближаться к захваченному оккупантами зданию, а самих оккупантов – добровольно сдаться ВСУ.

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