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Факты / Мир

Есть безвозвратность: президент об ухудшении отношения к россиянам

Анастасия Гевко редактор ленты
україна росія

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отношение к россиянам после начала полномасштабной войны между нашими странами ухудшилось очень сильно.

– Ухудшилось очень сильно. Потеряна эмоциональная составляющая к Российской Федерации, к народу. Даже к народу. Несмотря на то, что я понимаю умом, что много людей, которые поддерживают Украину… Отношение ухудшилось у всего населения. Есть безвозвратность, – сказал Зеленский в интервью российским СМИ.

Он отметил, что после 2014 года некоторые русскоговорящие семьи надеялись, что война закончится и все наладится. Однако сейчас, по словам президента, это закончится.

– Сегодня, за этот месяц, произошел глобальный, исторический, культурный раскол. Глобальный. Это не просто война. Я считаю, что это все гораздо хуже, – сообщил Зеленский.

По его словам самое глубокое разочарование состоит в том, что высокий уровень населения поддерживает войну, развязанную Россией, “в силу различных причин”.

Есть пропаганда, но это – оправдание, подчеркнул президент, так как “нельзя не замечать войну в течение восьми лет”, если ты сам не хочешь этого.

– И я считаю, что вот это – то самое страшное разочарование, которое произошло. Разочарование, перешедшее в ненависть народов, – сказал Владимир Зеленский.

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Фото: Dreamstime

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