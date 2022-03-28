Есть безвозвратность: президент об ухудшении отношения к россиянам

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отношение к россиянам после начала полномасштабной войны между нашими странами ухудшилось очень сильно.

– Ухудшилось очень сильно. Потеряна эмоциональная составляющая к Российской Федерации, к народу. Даже к народу. Несмотря на то, что я понимаю умом, что много людей, которые поддерживают Украину… Отношение ухудшилось у всего населения. Есть безвозвратность, – сказал Зеленский в интервью российским СМИ.

Он отметил, что после 2014 года некоторые русскоговорящие семьи надеялись, что война закончится и все наладится. Однако сейчас, по словам президента, это закончится.

– Сегодня, за этот месяц, произошел глобальный, исторический, культурный раскол. Глобальный. Это не просто война. Я считаю, что это все гораздо хуже, – сообщил Зеленский.

По его словам самое глубокое разочарование состоит в том, что высокий уровень населения поддерживает войну, развязанную Россией, “в силу различных причин”.

Есть пропаганда, но это – оправдание, подчеркнул президент, так как “нельзя не замечать войну в течение восьми лет”, если ты сам не хочешь этого.