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Факты / Мир

єВорог: чат для информации о передвижениях российских агрессоров изменили

Анастасия Гевко редактор ленты
єВорог: чат для информации о передвижениях российских агрессоров изменили

В воскресенье, 27 марта, команда приложения Дія оновила чатбот єВорог, с помощью которого можно сообщить Вооруженным силам Украины о передвижениях российских агрессоров.

– С момента запуска ботом воспользовались более 210 тысяч пользователей. В обновленном чате вы можете выбирать технику оккупанта из списка или вписывать ее самостоятельно, указывать количество и отправлять заявки без фото или видео. Даже время, когда видели врагов, можно не заполнять вручную, а выбрать из предложенного, – говорится в заявлении приложения Дія.

Также украинцам выразили большую благодарность за то, что они ежедневно сообщают ВСУ о врагах через чатбот. 

– Вы делаете важное дело – качественная информация для наших бойцов приближает победу! – сказано в сообщении.

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