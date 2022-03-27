В воскресенье, 27 марта, команда приложения Дія оновила чатбот єВорог, с помощью которого можно сообщить Вооруженным силам Украины о передвижениях российских агрессоров.

– С момента запуска ботом воспользовались более 210 тысяч пользователей. В обновленном чате вы можете выбирать технику оккупанта из списка или вписывать ее самостоятельно, указывать количество и отправлять заявки без фото или видео. Даже время, когда видели врагов, можно не заполнять вручную, а выбрать из предложенного, – говорится в заявлении приложения Дія.

Также украинцам выразили большую благодарность за то, что они ежедневно сообщают ВСУ о врагах через чатбот.