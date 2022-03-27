Зеленский: РФ хотела устранить меня, чтобы оккупировать Украину

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию о том, что Российская Федерация хотела устранить его – политически, а также, по данным украинской разведки, физически.

– Хаос в экономике страны и политическая нестабильность в Украине все равно бы привели к эскалации со стороны Российской Федерации – и к правлению сегодняшнего президента Российской Федерации. Просто они бы могли тогда нашу страну оккупировать гораздо быстрее. Это точно входило в планы. Мы имеем дело даже не с данными разведок других стран, а, прежде всего, нашей разведки, – сообщил он в интервью российским СМИ, опубликованном 27 марта.

Президент добавил, что в Кремле, к сожалению, не видят самостоятельности Украины.

– Произошла эта трагедия – невосприимчивость нас как самостоятельного государства. Восприятие нас не как самостоятельного государства, а как какого-то продукта, как части какого-то большого организма, во главе которого видит себя действующий президент России, – заявил он.

Зеленский сообщил, что дестабилизация в Украине не прошла, но данные о том, что в Украине будут встречать войска РФ “с цветами и улыбками” – не правдивы.

Отметим, что российское издание Медуза – одно из тех, что участвовали в интервью с президентом Зеленским, – сообщило, что Роскомнадзор потребовал, чтобы росСМИ не публиковали анонсированный материал с главой Украины.